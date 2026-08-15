— Premier League : Jeff Bezos entre au capital de Liverpool

Fenway Sports Group cède une participation minoritaire à un consortium d'investisseurs comprenant Jeff Bezos, marquant son premier investissement dans le sport. Avec 1892 Holdings, qui pourrait détenir un tiers du capital, l'opération vise à soutenir le développement de Liverpool, tout en conservant le contrôle par Fenway. Le club cherche un renforcement après un ultime classement en Premier League.

Fenway Sports Group, propriétaire américain du Liverpool FC, a annoncé vendredi 14 août la cession d’une participation minoritaire à un nouveau groupe d’investisseurs comprenant Jeff Bezos. Le fondateur d’Amazon réalise ainsi son premier investissement dans une équipe sportive, après avoir été cité parmi les candidats potentiels au rachat de plusieurs franchises de football américain.

Le milliardaire rejoint Liverpool par l’intermédiaire de 1892 Holdings, un consortium nommé en référence à l’année de création du club. Celui-ci rassemble également l’homme d’affaires Amit Bhatia, la famille Mittal ainsi qu’Elaine et Eduardo Saverin, cofondateur de Facebook. Le montant de l’opération et la répartition précise des parts entre les investisseurs n’ont pas été officiellement communiqués.

Fenway Sports Group conserve le contrôle du club

1892 Holdings pourrait détenir environ un tiers du capital de Liverpool, dans le cadre d’une transaction valorisant le club entre 5 et 6 milliards de livres, soit entre 5,8 et 7 milliards d’euros. Jeff Bezos ne devrait toutefois pas rejoindre le conseil d’administration élargi des Reds. Amit Bhatia devrait y occuper la vice-présidence, tandis que Bryan Baum, fondateur de K5 Sports, et Elaine Saverin devraient également obtenir un siège.

Fenway Sports Group, qui avait acheté Liverpool pour 300 millions de livres en 2010, conservera la majorité du capital et le contrôle opérationnel du club. L’arrivée de ces investisseurs doit soutenir son développement commercial et technologique à long terme. Elle intervient également à un moment stratégique sur le plan sportif, après une cinquième place en Premier League et le départ de Mohamed Salah. Le nouvel entraîneur Andoni Iraola espère encore renforcer son secteur offensif avant la fermeture du marché des transferts.