Accusations de viol : Patrick Bruel visé par une nouvelle enquête en Belgique, au lendemain de l’ouverture d’une procédure en France

Une enquête judiciaire a été ouverte en Belgique visant Patrick Bruel, au lendemain même de l’annonce d’une procédure engagée en France. Mercredi, le parquet de Bruxelles a confirmé qu’une plainte enregistrée à la fin du mois de mars dans l’arrondissement judiciaire de Mons lui avait été transmise et que des investigations étaient désormais en cours.

Cette plainte concerne une présumée agression sexuelle qui aurait été commise à Bruxelles. Il s’agirait de la plainte déposée par une attachée de presse belge, qui affirme que les faits se seraient produits en 2010 dans les locaux de la RTBF, le média public belge.

À Paris, une enquête ouverte après une plainte déposée le 12 mars

En France, le parquet de Paris a annoncé mardi l’ouverture d’une enquête après le dépôt, le 12 mars, d’une plainte pour tentative de viol et agression sexuelle visant Patrick Bruel. La plaignante reproche à Patrick Bruel des faits susceptibles d’avoir été commis il y a plusieurs dizaines d’années.

L’identité de cette plaignante n’a pas été officiellement révélée par le parquet de Paris. Toutefois, plusieurs informations concordantes ont indiqué qu’il s’agirait de Daniela Elstner, actuelle directrice générale d’Unifrance, l’organisme chargé de la promotion du cinéma français à l’international.

Dans cette affaire, Patrick Bruel a contesté les accusations portées contre lui. Par la voix de son avocat, Patrick Bruel a assuré n’avoir «jamais outrepassé un refus, jamais forcé à un geste ou un rapport sexuel».

Des accusations anciennes déjà apparues dans d’autres dossiers

Le nom de Patrick Bruel avait déjà été cité en 2019 dans plusieurs affaires. Cette année-là, deux masseuses avaient porté plainte contre lui, l’une à Perpignan pour agression sexuelle, l’autre en Corse pour exhibition sexuelle et harcèlement sexuel. Ces procédures avaient finalement été classées sans suite.

Au cours des investigations menées à l’époque, d’autres femmes avaient également été entendues par les enquêteurs pour des faits similaires, certains remontant jusqu’en 2008. Patrick Bruel avait aussi fait l’objet d’un signalement provenant des autorités suisses, lequel avait lui aussi été classé.

En 2026, de nouvelles accusations ont conduit à l’ouverture de plusieurs enquêtes judiciaires, en France et en Belgique, relançant les interrogations autour de la situation judiciaire de Patrick Bruel.

Une popularité toujours forte malgré les affaires

Malgré les affaires judiciaires qui le visent, Patrick Bruel conserve une base de public fidèle. Les billets de sa prochaine tournée, annoncée à partir du mois de juin, se sont vendus rapidement. Patrick Bruel reste aussi l’un des visages réguliers des Enfoirés, troupe caritative des Restos du Cœur qu’il a rejointe en 1993.

Cette fidélité du public s’explique en partie par la polyvalence de Patrick Bruel, présent depuis plus de 40 ans dans la chanson, au théâtre, à la télévision et au cinéma. Cette longévité a fait de Patrick Bruel une figure familière pour plusieurs générations.

Une affaire désormais suivie des deux côtés de la frontière

Avec l’ouverture d’une enquête en Belgique après celle annoncée en France, la situation judiciaire de Patrick Bruel prend une nouvelle dimension. À ce stade, les investigations se poursuivent dans les différents dossiers et aucune conclusion judiciaire n’a encore été rendue. Il est donc à ce jour présumé innocent.