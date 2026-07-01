Trump doit inaugurer le nouvel Air Force One lors d’un déplacement symbolique dans le Dakota du Nord

Le président américain Donald Trump doit se rendre mercredi dans le Dakota du Nord afin d’inaugurer un musée dédié à l’ancien président Theodore Roosevelt. Ce déplacement s’inscrit dans une série d’événements politiques et commémoratifs à l’approche de la fête nationale américaine du 4 juillet.

Selon les éléments communiqués, cette visite à Medora vise à mettre en avant l’héritage du président républicain du début du XXe siècle, que Donald Trump cite régulièrement comme une figure emblématique de la grandeur américaine. L’événement intervient dans un contexte où le président cherche à renforcer son message politique à l’approche des élections de mi-mandat de novembre.

Cette inauguration doit également marquer la présentation officielle d’un nouvel appareil destiné à servir d’Air Force One. Il s’agit d’un Boeing 747 rénové, initialement offert par le Qatar, qui a été transformé pour répondre aux standards de l’avion présidentiel américain.

L’appareil, qui arbore une livrée aux couleurs rouge, blanc, bleu foncé et or choisie par Donald Trump, a suscité plusieurs critiques. Celles-ci portent notamment sur son coût de rénovation, le calendrier accéléré des travaux, ainsi que sur le fait qu’il s’agisse d’un avion de luxe offert par un pays étranger.

Malgré la controverse, l’armée de l’air américaine affirme que l’appareil respecte les exigences nécessaires pour les déplacements présidentiels. De son côté, Donald Trump a rejeté les critiques, défendant cet accord et mettant en avant la modernisation de la flotte présidentielle dans un contexte de célébration nationale.