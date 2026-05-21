Espionnage au profit de la Russie : un ancien agent autrichien condamné à plus de quatre ans de prison

Un tribunal autrichien a reconnu mercredi l’ancien officier du renseignement intérieur Egisto Ott coupable d’espionnage au profit de la Russie. Il est accusé d’avoir aidé Moscou à traquer ses opposants et d’avoir transmis ou vendu des équipements sensibles, notamment des ordinateurs portables et des téléphones appartenant à l’État, à la demande de Jan Marsalek, présenté comme un agent présumé de Moscou.

Cette affaire est considérée comme la plus importante en matière d’espionnage en Autriche depuis la condamnation en 2020 d’un colonel à la retraite pour avoir travaillé pendant des années au profit de la Russie. Elle met en lumière l’ampleur des opérations d’influence et de renseignement attribuées à Moscou en Europe, dans un contexte de tensions persistantes entre la Russie et les pays occidentaux.

Le tribunal a également reconnu Egisto Ott coupable d’abus de pouvoir, de corruption et d’abus de confiance. Âgé de 63 ans, il a été condamné à quatre ans et un mois de prison. L’ancien agent a toujours nié les accusations portées contre lui depuis le début de son procès en janvier.

Présent à l’audience vêtu d’un costume sombre, Egisto Ott n’a pas réagi à l’énoncé du verdict, selon les éléments rapportés. Son avocate, Anna Mair, a indiqué qu’il était resté « calme » et qu’il comptait faire appel de la décision.

Les investigations ont révélé que l’ancien agent aurait effectué des recherches non autorisées dans des bases de données policières afin de localiser des personnes recherchées par Moscou. Parmi elles figure notamment Dmitry Senin, un ex-agent des services russes ayant demandé l’asile au Monténégro.

L’affaire est également liée à l’ancien haut responsable de Wirecard, Jan Marsalek, aujourd’hui en fuite et présumé réfugié en Russie. Selon plusieurs procédures judiciaires européennes, il aurait joué un rôle central dans un réseau d’espionnage russe impliquant plusieurs opérations à travers le continent, notamment mises en lumière par une décision de justice à Londres concernant un réseau présumé dirigé par lui.