Édouard Philippe soutient l’idée d’une entrée de Samuel Paty au Panthéon

L’ancien Premier ministre Édouard Philippe s’est prononcé en faveur d’une panthéonisation de Samuel Paty, assassiné en octobre 2020 par un terroriste islamiste près de son établissement scolaire.

Invité de France 5, le maire du Havre a expliqué avoir été sollicité par la sœur de l’enseignant au sujet d’une éventuelle démarche visant à faire entrer Samuel Paty au Panthéon. Il affirme s’être dit prêt à l’accompagner dans cette initiative symbolique.

Une décision réservée au chef de l’État

Édouard Philippe estime que la figure de Samuel Paty dépasse désormais le cadre du seul hommage national rendu après son assassinat. Selon lui, le professeur est devenu un symbole de la liberté d’expression et de la transmission des valeurs républicaines.

La décision d’une entrée au Panthéon appartient toutefois au président de la République. Depuis 2020, plusieurs voix du monde politique et éducatif plaident régulièrement pour qu’un hommage exceptionnel soit rendu à l’enseignant d’histoire-géographie.