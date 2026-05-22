Stephen Colbert fait ses adieux au « Late Show » sur fond de tensions avec Donald Trump

L’animateur américain Stephen Colbert a présenté jeudi le dernier numéro du The Late Show with Stephen Colbert sur CBS, mettant fin à onze années à la tête de l’émission culte de fin de soirée. Successeur de David Letterman depuis 2015, l’humoriste a conclu l’aventure avec plusieurs sketches, une série d’invités prestigieux et une prestation de Paul McCartney venu interpréter « Hello, Goodbye ».

Très critique envers Donald Trump depuis des années, Stephen Colbert avait pourtant choisi d’épargner le président américain lors de cette ultime émission. L’annonce de l’arrêt du programme remonte à l’été dernier, peu après les critiques publiques de l’animateur contre un accord conclu entre la maison mère de CBS, Paramount Global, et Donald Trump dans le cadre d’un contentieux autour d’une interview de Kamala Harris.

Une disparition qui alimente le débat sur les pressions politiques

CBS affirme que la suppression du programme est uniquement motivée par des raisons financières malgré ses bonnes audiences. Mais de nombreuses personnalités du monde médiatique y voient un nouvel épisode du conflit opposant Donald Trump aux grands médias américains qu’il accuse régulièrement d’hostilité politique.

Le président américain avait multiplié les attaques contre Stephen Colbert ces derniers mois, qualifiant l’animateur d’« épave pathétique » et se réjouissant publiquement de la disparition de son émission sur son réseau social Truth Social. Dans le même temps, la chaîne a engagé une profonde réorganisation éditoriale sous l’impulsion de la journaliste conservatrice Bari Weiss, récemment nommée à la tête de CBS News.

Vers un nouveau projet télé pour l’animateur

Durant les dernières semaines du programme, plusieurs figures opposées à Donald Trump étaient venues soutenir Stephen Colbert, parmi lesquelles Barack Obama, Bruce Springsteen, Steven Spielberg, Robert De Niro ou encore Tom Hanks.

Stephen Colbert a laissé entendre qu’il pourrait revenir prochainement avec un nouveau projet télé. Passionné par l’univers de J. R. R. Tolkien, l’animateur a également annoncé travailler avec Peter Jackson sur un futur film lié à l’univers du The Lord of the Rings.