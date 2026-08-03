Des Israéliens attaquent un monastère arménien dans la vieille ville de Jérusalem

Six Israéliens juifs ont craché à l’entrée du monastère Saint-Jacques et jeté des pierres sur un résident arménien dans la vieille ville de Jérusalem. Les suspects ont été arrêtés par la police israélienne.

Les faits ont été captés par une caméra. Six ressortissants israéliens juifs se sont approchés du monastère Saint-Jacques, dans la vieille ville de Jérusalem, où ils ont craché à l’entrée du bâtiment avant de lancer des pierres en direction d’un résident arménien.

Les images de l’incident, survenu le 2 août 2026, ont rapidement circulé. La police israélienne a ouvert une enquête et procédé à l’arrestation des suspects.

Le monastère Saint-Jacques est l’un des sites les plus anciens du quartier arménien de Jérusalem, une communauté présente dans la vieille ville depuis des siècles.