Il possède son propre gouvernement, entretient des relations diplomatiques avec plus d’une centaine de pays, délivre des passeports et dispose d’un statut d’observateur permanent auprès des Nations unies. Pourtant, il ne possède aucun territoire national au sens traditionnel du terme. L’Ordre souverain de Malte constitue l’une des institutions les plus singulières du monde diplomatique. Officiellement appelé Ordre souverain militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, cet organisme religieux catholique revendique plus de neuf siècles d’histoire. Il est aujourd’hui reconnu comme un sujet souverain de droit international par de nombreux États, tout en poursuivant principalement des missions médicales, sociales et humanitaires. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, l’Ordre de Malte ne gouverne pas la République de Malte, État indépendant membre de l’Union européenne. Son siège se trouve à Rome, en Italie, dans un palais bénéficiant de privilèges d’extraterritorialité. Cette organisation méconnue représente ainsi une curiosité juridique et historique, héritée de l’époque des croisades, qui continue d’occuper une place particulière dans les relations internationales.

L’histoire de l’Ordre commence au XIe siècle, à Jérusalem, lorsqu’une communauté religieuse organise l’accueil et les soins des pèlerins chrétiens se rendant en Terre sainte. Vers 1048, des marchands originaires d’Amalfi, dans l’actuelle Italie, participent à la création d’un établissement hospitalier destiné aux voyageurs et aux malades. Le 15 février 1113, le pape Pascal II reconnaît officiellement l’institution, lui accordant une autonomie importante dans l’élection de ses responsables. Progressivement, cette communauté hospitalière devient également un ordre militaire, chargé de protéger les pèlerins et de défendre certaines positions chrétiennes. Après la perte des territoires croisés au Proche-Orient, ses membres s’installent successivement à Rhodes, puis à Malte en 1530, sous l’autorité du grand maître. Pendant plus de deux siècles, les chevaliers administrent l’archipel maltais, construisent des fortifications et participent aux rivalités navales en Méditerranée. Leur domination prend fin en 1798, lorsque Napoléon Bonaparte s’empare de Malte lors de son expédition vers l’Égypte. Privé de son territoire, l’Ordre traverse plusieurs décennies d’incertitude avant de s’établir définitivement à Rome en 1834. Malgré cette disparition de son pouvoir territorial, il conserve progressivement une personnalité juridique internationale reconnue par de nombreux États.

Un gouvernement à Rome et des relations diplomatiques dans le monde entier

La particularité de l’Ordre souverain de Malte réside dans son organisation institutionnelle. Son gouvernement est installé au Palais magistral, situé via dei Condotti, au cœur de Rome, à quelques pas de la place d’Espagne. Un second bâtiment, la Villa magistrale, se trouve sur la colline de l’Aventin. Ces deux sièges bénéficient de droits d’extraterritorialité, sans constituer pour autant un territoire souverain indépendant de l’Italie. L’institution possède une Constitution, des organes de gouvernement et un grand maître qui exerce les fonctions de chef de l’Ordre. Depuis 2023, cette responsabilité est assumée par Fra’ John T. Dunlap, de nationalité canadienne. L’organisation dispose également d’un grand chancelier chargé des relations extérieures, d’un grand hospitalier responsable des activités médicales et humanitaires, ainsi que d’un receveur du Commun Trésor chargé des finances. Plus étonnant encore, elle émet des passeports diplomatiques pour certaines personnes exerçant des fonctions officielles, dispose de timbres et de plaques d’immatriculation spécifiques, et entretient des représentations diplomatiques dans le monde entier. Ces attributs ne font cependant pas de l’Ordre un État ordinaire : sa souveraineté est particulière, liée à son histoire et à la reconnaissance dont il bénéficie en droit international. Son statut diffère donc fondamentalement de celui des États membres des Nations unies.

Au-delà de cette organisation atypique, l’Ordre souverain de Malte est surtout devenu un acteur international de l’action humanitaire. Présent dans environ 130 pays, il intervient auprès des personnes malades, des populations déplacées, des victimes de catastrophes naturelles et des personnes en situation de précarité. Ses activités s’appuient sur des associations nationales, des établissements médicaux, des équipes de bénévoles et une agence internationale de secours, Malteser International. L’organisation participe notamment à des programmes de soins, à l’assistance aux réfugiés, à la distribution de médicaments et à des opérations d’urgence dans les régions frappées par des conflits. Ses relations diplomatiques facilitent les échanges avec les autorités locales et les organisations internationales. Contrairement à ce que suggère son appellation historique, l’Ordre ne dispose aujourd’hui d’aucune armée et n’exerce plus de fonction militaire. Ses traditions chevaleresques demeurent principalement symboliques et religieuses. Son financement provient notamment de dons privés, de contributions publiques et d’accords conclus avec différents systèmes de santé. Cette institution ancienne témoigne ainsi d’une réalité peu connue : il est possible de conserver une personnalité souveraine sur la scène internationale sans posséder les attributs territoriaux classiques d’un État. Neuf siècles après sa fondation, l’Ordre de Malte demeure l’un des exemples les plus étonnants de continuité historique, entre héritage religieux, diplomatie et solidarité internationale.