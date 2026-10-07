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États-Unis : après deux injections létales, Christa Pike reprend connaissance et parle, une semaine après son exécution ratée

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États-Unis : après deux injections létales, Christa Pike reprend connaissance et parle, une semaine après son exécution ratée
États-Unis : après deux injections létales, Christa Pike reprend connaissance et parle, une semaine après son exécution ratée

Christa Pike a repris connaissance. Une semaine après avoir survécu à deux injections létales au Tennessee, la condamnée à mort américaine de 50 ans est désormais consciente et capable de parler. Elle reste hospitalisée et reçoit toujours des soins intensifs, mais son état s’est suffisamment amélioré pour qu’elle puisse respirer sans assistance mécanique et communiquer.

Le 30 septembre, son exécution avait échoué après l’administration de deux doses de pentobarbital. Elle était alors devenue le premier cas connu aux États-Unis d’une personne ayant reçu les produits destinés à une injection létale avant de survivre suffisamment longtemps pour être hospitalisée.

« Contre toute attente », Christa Pike est consciente et parle

Ses avocats ont annoncé mardi 6 octobre une amélioration spectaculaire de son état. « Contre toute attente, Christa Pike est consciente, peut parler et continue à recevoir des soins médicaux vitaux », ont-ils indiqué.

Quelques jours auparavant, la situation paraissait beaucoup plus inquiétante. Christa Pike était inconsciente, placée sous respirateur et les médecins tentaient d’éliminer le pentobarbital présent dans son organisme. Elle se trouve toujours en soins intensifs et son état nécessite une surveillance importante.

Ses avocats restent donc prudents. « Son pronostic reste incertain mais, au minimum, nous nous attendons à une longue convalescence », préviennent-ils. Ils qualifient son rétablissement de « médicalement sans précédent ».

Ses bras gravement brûlés après l’injection du produit

L’exécution avait rapidement tourné au cauchemar médical. Les personnes chargées de poser les voies intraveineuses avaient rencontré de grandes difficultés pour trouver des veines utilisables. Plusieurs aiguilles avaient été introduites dans ses bras avant que les doses de pentobarbital soient administrées.

La condamnée s’était plainte d’une douleur extrêmement forte pendant la procédure. « J’ai l’impression que mon bras va éclater », avait-elle déclaré.

Après son transfert à l’hôpital, les graves lésions provoquées aux deux bras de Christa Pike avaient été révélées. Ses avocats les avaient décrits comme enflés, brûlés et couverts de cloques.

Le pentobarbital aurait en partie pénétré dans les tissus au lieu de circuler correctement dans les veines. Malgré ses blessures, Christa Pike reste menottée et entravée à son lit d’hôpital.

Deux doses de pentobarbital n’avaient pas réussi à la tuer

Christa Pike avait reçu une première dose de pentobarbital dans la chambre d’exécution du Riverbend Maximum Security Institution de Nashville. Elle avait continué à respirer.

Une deuxième dose avait alors été administrée. Là encore, son cœur avait continué à battre. Des témoins avaient entendu une respiration extrêmement bruyante, comparée à des ronflements. Le protocole du Tennessee ne prévoyant pas de troisième dose, l’exécution avait finalement été abandonnée et une ambulance appelée.

Cette affaire a depuis rejoint une longue histoire de procédures interrompues ou de mises à mort ayant connu de graves difficultés techniques. Notre dossier consacré aux exécutions ratées aux États-Unis revient sur les cas les plus marquants et sur les problèmes récurrents de l’injection létale.

Le Tennessee suspend les exécutions et ouvre une enquête

Les conséquences politiques et administratives ont été immédiates. Le gouverneur du Tennessee, Bill Lee, a suspendu les exécutions prévues dans l’État jusqu’à la fin de l’année 2026 et ordonné une enquête indépendante sur les circonstances de l’échec.

Le commissaire du Tennessee Department of Correction, Frank Strada, a également annoncé sa démission quelques jours après l’exécution ratée.

Les avocats de Christa Pike demandent de leur côté à la justice d’ordonner la conservation de l’ensemble des éléments liés à la procédure : lots de pentobarbital, documents médicaux, informations concernant les voies intraveineuses et dossiers relatifs au déroulement de l’exécution. Ils estiment que les conditions dans lesquelles leur cliente a été traitée peuvent constituer un châtiment cruel et inhabituel interdit par la Constitution américaine.

Ses avocats veulent désormais empêcher une nouvelle exécution

Une question reste désormais entière : le Tennessee pourra-t-il tenter une nouvelle fois d’exécuter Christa Pike si son état de santé le permet ?

Sa défense demande au gouverneur Bill Lee de commuer définitivement sa condamnation à mort en peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Une première demande de clémence avait été rejetée deux jours avant son exécution.

Avant cette tentative, Christa Pike expliquait ne pas avoir peur de mourir mais redouter le déroulement de son exécution. Elle devait devenir la première femme exécutée dans le Tennessee depuis plus de 200 ans.

Condamnée à mort en 1996, Christa Pike avait 18 ans lorsqu’elle a participé, en janvier 1995, au meurtre de Colleen Slemmer, 19 ans, sur le campus de l’Université du Tennessee à Knoxville. La jeune femme avait été attirée dans une zone boisée, battue et poignardée. Pike avait ensuite conservé un fragment de son crâne.

Trente ans plus tard, son sort reste suspendu. La femme que le Tennessee pensait mettre à mort le 30 septembre a survécu à deux injections de pentobarbital, passé plusieurs jours inconsciente et sous respirateur, puis repris connaissance. Elle parle désormais depuis son lit d’hôpital, tandis que les autorités doivent déterminer comment une exécution censée être définitive a pu aboutir à un tel échec.

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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