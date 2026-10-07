Lingots et faux diplômes : un ancien cadre de la CIA reconnaît une fraude à 194 millions de dollars

David J. Rush, ancien cadre de la CIA, plaide coupable d'une fraude de 194 millions de dollars en utilisant des fonds gouvernementaux pour des achats personnels. Son modus operandi incluait la création de programmes fictifs et des falsifications de diplômes. La CIA a signalé les irrégularités au FBI, et sa peine sera déterminée en janvier 2027.

Un ancien haut responsable de la CIA a plaidé coupable mardi 6 octobre devant un tribunal fédéral d’Alexandria, en Virginie, pour une fraude ayant coûté environ 194 millions de dollars au gouvernement américain. David J. Rush, 49 ans, a utilisé ses fonctions pour détourner des fonds destinés à de prétendues activités gouvernementales sensibles. L’argent a notamment servi à acquérir de l’or, des propriétés de luxe, des montres et des véhicules.

La perquisition de son domicile, le 19 mai, a permis de retrouver 298 lingots d’or, achetés pour environ 46 millions de dollars aux frais de l’État, ainsi que plus de deux millions de dollars en espèces. Rush avait également dirigé quelque 145 millions de dollars de virements vers une société créée à son initiative. Dans le cadre de son accord avec la justice, il a accepté la confiscation de plusieurs biens, dont trente montres et deux voitures BMW Alpina.

Le secret des opérations utilisé pour échapper aux contrôles

Selon les documents judiciaires rapportés par la presse américaine, Rush avait inventé des programmes classifiés pour justifier les dépenses. Il invoquait leur caractère secret afin d’empêcher ses interlocuteurs d’en vérifier la légitimité. Son parcours comportait aussi des falsifications : il avait déclaré détenir des diplômes de deux établissements qu’il n’avait jamais fréquentés et présenté des informations mensongères sur son expérience militaire. Ces révélations interrogent les procédures de recrutement et de contrôle interne de l’agence.

La CIA affirme avoir transmis le dossier au FBI après avoir découvert des irrégularités lors d’une enquête interne. La peine doit être prononcée le 28 janvier 2027. David J. Rush encourt jusqu’à vingt ans de prison, auxquels peuvent s’ajouter une amende et des obligations de restitution. Ce maximum légal ne préjuge pas de la sanction que retiendra le tribunal.