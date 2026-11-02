Pierre-Olivier Costa retrouve la présidence du Mucem à Marseille après une suspension de quatre mois due à des accusations de harcèlement. Bien qu'il entame son mandat dans un climat tendu, il souhaite stabiliser la situation et poursuivre ses activités, tout en restant sous enquête pénale. L'institution s'attend à un dialogue nécessaire avec le personnel.

Pierre-Olivier Costa est de retour à la tête du Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem), à Marseille. Suspendu de ses fonctions depuis le 1er juillet 2026 dans un contexte de fortes tensions sociales et d’accusations de harcèlement, le président de l’établissement a annoncé dimanche 1er novembre qu’il était officiellement rétabli dans ses fonctions. Sa suspension de quatre mois a pris fin le 31 octobre au soir, comme l’a confirmé le ministère de la Culture. L’ancien directeur de cabinet de Brigitte Macron prévoit de retrouver son bureau dès ce lundi 2 novembre, malgré un climat toujours tendu au sein de cette institution culturelle majeure de Marseille.

Nommé à la présidence du Mucem en novembre 2022, Pierre-Olivier Costa avait été écarté à titre conservatoire par le ministère de la Culture afin de rétablir le dialogue avec les représentants du personnel. Cette décision faisait suite à plusieurs mois de contestation de ses méthodes de management et à une enquête menée par l’Inspection générale des affaires culturelles (IGAC) sur les conditions de travail dans l’établissement. Une enquête pénale pour des faits présumés de harcèlement moral et sexuel avait également été ouverte après un signalement effectué par le ministère de la Culture au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale. Les organisations syndicales dénonçaient notamment des dysfonctionnements dans la gestion du musée et un climat professionnel qu’elles jugeaient particulièrement dégradé. Pierre-Olivier Costa, qui conteste les accusations portées contre lui, avait été remplacé temporairement par Anne-Marie Le Guével, inspectrice générale des affaires culturelles.

Un retour à la direction malgré des tensions sociales persistantes

Interrogé dimanche par l’Agence France-Presse, Pierre-Olivier Costa a confirmé sa volonté de reprendre immédiatement la direction de l’établissement. Il a indiqué que sa suspension avait expiré et qu’il entendait retourner au musée dès lundi pour reprendre les décisions de gestion, rétablir les délégations de signature et assurer le fonctionnement quotidien de l’institution. Selon ses déclarations, Anne-Marie Le Guével aurait déjà informé les agents de la fin de son intérim. Le président du Mucem affirme par ailleurs avoir eu très peu de contacts avec son ministère de tutelle pendant les quatre mois de suspension. Il considère l’absence de prolongation de cette mesure comme un élément favorable à sa position. Cette interprétation reste toutefois la sienne : la fin de la suspension administrative ne signifie pas que les accusations ont été écartées ni que les investigations judiciaires sont terminées. Pierre-Olivier Costa affirme d’ailleurs ne pas avoir encore été entendu dans le cadre de l’enquête pénale.

Ce retour intervient à un moment particulièrement sensible pour le Mucem, qui doit poursuivre ses activités culturelles tout en répondant aux préoccupations exprimées par une partie de son personnel. Une assemblée générale des salariés est prévue ce lundi 2 novembre afin d’évoquer la situation. Les représentants syndicaux avaient notamment adressé, fin juin, une lettre à la ministre de la Culture, Catherine Pégard, dénonçant de nombreux dysfonctionnements et des comportements qu’ils attribuaient à la direction. De son côté, Pierre-Olivier Costa revendique un bilan positif à la tête de l’établissement et affirme vouloir poursuivre son mandat jusqu’à son terme, dans environ deux ans. Sa reconduction avait été officialisée par décret en novembre 2025. Le principal enjeu sera désormais de déterminer si cette reprise de fonctions peut s’accompagner d’un apaisement durable des relations sociales. Pour le musée marseillais, qui accueille chaque année de nombreux visiteurs et joue un rôle important dans le rayonnement culturel de la Méditerranée, la stabilité de sa gouvernance constitue un défi majeur dans les mois à venir.