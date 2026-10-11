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Pologne : un suspect arrêté pour un projet d’assassinat visant Donald Tusk

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Pologne : un suspect arrêté pour un projet d'assassinat visant Donald Tusk
Pologne : un suspect arrêté pour un projet d'assassinat visant Donald Tusk

Les autorités polonaises ont arrêté dimanche un homme suspecté d’avoir préparé une tentative d’assassinat contre le Premier ministre Donald Tusk et le ministre de la Défense. L’annonce a été faite par Donald Tusk lui-même, quelques heures après que le ministère de l’Intérieur a convoqué une réunion de crise pour faire face à cette menace. Les détails sur l’identité du suspect et les circonstances précises de son interpellation n’ont pas encore été communiqués.

Une menace directe contre l’exécutif

Cette affaire révèle l’existence d’un projet d’attentat qui visait directement les plus hautes autorités de l’État polonais. Le ministre de la Défense figurait également parmi les cibles désignées par ce plan. La gravité de la menace a conduit le gouvernement à activer rapidement ses mécanismes de sécurité et à organiser une cellule de crise pour évaluer la situation.

L’arrestation intervient dans un contexte de tensions politiques persistantes en Pologne. Le gouvernement de Donald Tusk, arrivé au pouvoir dans un climat déjà marqué par de fortes divisions, doit désormais gérer cette menace sécuritaire directe contre ses principaux dirigeants. Les enquêteurs travaillent à déterminer si le suspect a agi seul ou s’il bénéficiait de soutiens.

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