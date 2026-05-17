Présidentielle 2027 : 500 élus locaux poussent Gabriel Attal vers l’Élysée

Quelque 500 maires et élus locaux ont publié une tribune appelant Gabriel Attal à se présenter à l’élection présidentielle de 2027. Le texte, publié par La Tribune Dimanche, marque une nouvelle étape dans la montée en puissance politique de l’ancien Premier ministre au sein du bloc central.

Parmi les signataires figurent plusieurs figures importantes de la majorité présidentielle et des élus locaux influents, comme Renaud Muselier, Thomas Cazenave ou encore Franck Riester. Les soutiens d’Attal estiment qu’il possède « la force de l’expérience » et « la capacité à agir » dans un contexte politique qu’ils jugent particulièrement instable.

Une campagne déjà largement lancée

Même s’il n’a pas encore officialisé sa candidature, Gabriel Attal multiplie depuis plusieurs semaines les déplacements politiques, les réunions publiques et les séances de dédicaces autour de son livre publié au printemps. Un grand meeting est notamment prévu le 30 mai à Paris, où une déclaration plus explicite sur 2027 pourrait intervenir.

Le parti Renaissance pousse désormais ouvertement son ancien chef de gouvernement à entrer dans la course présidentielle. Son entourage affirme d’ailleurs que cet appel de 500 élus « n’est qu’un début » et que d’autres soutiens devraient encore rejoindre la tribune dans les prochaines semaines.

Une bataille déjà engagée dans le camp macroniste

Cette démonstration de soutien intervient alors que la bataille pour l’héritage du macronisme s’intensifie. Gabriel Attal tente progressivement de s’imposer face à Édouard Philippe, qui reste pour l’instant le candidat le mieux placé du bloc central dans les enquêtes d’opinion.

Le chiffre de « 500 élus » possède aussi une forte portée symbolique : il correspond précisément au nombre de parrainages nécessaires pour pouvoir officiellement se présenter à l’élection présidentielle française. Une manière pour les soutiens d’Attal de montrer qu’ils veulent déjà crédibiliser sa stature présidentielle à moins d’un an du scrutin.