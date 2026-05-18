Israël prévoit d’installer des bureaux de défense sur l’ancien site de l’UNRWA à Jérusalem-Est

Le gouvernement israélien a approuvé un plan visant à transformer l’ancien complexe de l’UNRWA à Jérusalem-Est en un nouveau site dédié aux activités de défense et à des institutions officielles.

Selon une annonce conjointe du ministère de la Défense et de la municipalité de Jérusalem, le projet inclura notamment un bureau de recrutement militaire, un musée consacré à l’armée et les bureaux du ministre de la Défense.

Le site appartenait auparavant à l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient UNRWA, qui avait cessé ses activités sur place après avoir reçu l’ordre de quitter les lieux.

Les autorités israéliennes avaient déjà démoli plusieurs structures du complexe en janvier, après avoir pris le contrôle du site l’année précédente. Cette décision avait suscité des critiques internationales, certains acteurs estimant qu’elle violait le droit international.

Le ministre de la Défense israélien a qualifié ce projet de symbole de « souveraineté et de sécurité », tandis que l’UNRWA a refusé de commenter la nouvelle utilisation prévue de ses anciens locaux.

Jérusalem-Est reste un territoire au statut contesté : Israël considère la ville comme sa capitale unifiée, tandis que l’ONU et la majorité de la communauté internationale la considèrent comme un territoire occupé depuis 1967.