Un drone ukrainien présumé retrouvé écrasé en Lituanie

Les autorités lituaniennes ont annoncé dimanche avoir retrouvé un drone militaire présumé ukrainien écrasé dans le nord du pays, un nouvel incident illustrant les risques croissants liés à la guerre entre la Russie et l’Ukraine pour les États baltes membres de l’OTAN.

Selon le Centre national de gestion des crises de la Lituanie, le drone a été découvert dans le village de Samane, situé à environ 55 kilomètres du Bélarus et 40 kilomètres de la frontière lettone.

Le chef du centre, Vilmantas Vitkauskas, a indiqué que l’appareil n’avait pas été détecté lors de son entrée dans l’espace aérien lituanien et qu’il ne transportait pas d’explosifs.

L’Ukraine n’a pas réagi officiellement à cette annonce. Kiev affirme régulièrement que certains drones lancés contre des cibles militaires russes dévient de leur trajectoire à cause de brouillages électroniques russes.

Dans le même temps, l’armée lettone a déclaré qu’une alerte aux drones avait été déclenchée dimanche le long de sa frontière avec la Russie. Des avions de chasse de l’OTAN participant à la mission de police du ciel dans les pays baltes ont été envoyés dans la zone.

Depuis plusieurs mois, des drones liés au conflit ukrainien pénètrent occasionnellement dans l’espace aérien de la Lituanie, de la Lettonie et de l’Estonie, alimentant les inquiétudes sécuritaires dans cette région frontalière de la Russie et du Bélarus.

Début mai, deux drones s’étaient écrasés sur une installation de stockage pétrolier en Lettonie, provoquant un incendie. L’incident avait contribué à une crise politique ayant mené à la chute du gouvernement letton quelques jours plus tard.