Francophonie : le Rwanda et le Congo prêts à s’affronter dans une bataille diplomatique explosive

La République démocratique du Congo et le Rwanda se dirigent vers un affrontement diplomatique majeur autour de la direction de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), alors que les tensions restent vives entre les deux pays en raison du conflit dans l’est congolais.

La secrétaire générale actuelle de l’organisation, Louise Mushikiwabo, soutenue par Kigali, brigue un troisième mandat. Face à elle, Kinshasa a décidé de soutenir un candidat rival, ouvrant la voie à une lutte d’influence particulièrement sensible au sein de l’espace francophone.

La date limite de dépôt des candidatures au poste de secrétaire général de l’OIF était fixée à vendredi. L’organisation représente plus de 320 millions de francophones à travers le monde et rassemble 90 États et gouvernements, ce qui confère à sa direction un poids diplomatique important.

Cette bataille politique intervient alors que les relations entre Kigali et Kinshasa restent extrêmement tendues. Depuis le début de l’année 2025, les rebelles de l’AFC/M23 ont pris le contrôle des villes stratégiques de Goma et Bukavu dans l’est du Congo.

Les autorités congolaises, plusieurs pays occidentaux ainsi que des experts des Nations unies accusent le Rwanda de soutenir les insurgés. Kigali rejette fermement ces accusations et nie toute implication dans les combats qui secouent la région.

Malgré les efforts de médiation menés par les États-Unis, le Qatar et l’Union africaine, aucun accord durable n’a pour l’instant permis de mettre fin aux violences dans l’est congolais.

Au-delà de la symbolique, le poste de secrétaire général de la Francophonie joue un rôle stratégique dans les domaines de l’éducation, des droits humains, de la coopération économique et de la politique culturelle. L’élection à venir pourrait ainsi devenir un nouveau terrain d’affrontement diplomatique entre deux voisins déjà profondément divisés.