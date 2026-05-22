Marine Le Pen confirme la ligne du RN sur un départ à la retraite à 62 ans

Invitée de BFM TV, Marine Le Pen a de nouveau défendu la position du Rassemblement national sur les retraites, réaffirmant son opposition au recul de l’âge légal de départ. La dirigeante du RN maintient l’objectif d’un départ à 62 ans, tout en affirmant vouloir préserver l’équilibre financier du système.

La députée estime que le financement des retraites passe avant tout par une amélioration du taux d’emploi en France. Elle souhaite notamment favoriser une entrée plus rapide des jeunes sur le marché du travail grâce au développement de l’apprentissage, des filières professionnelles et de l’insertion dès la fin des études.

Le RN veut aussi relancer l’emploi des seniors

Marine Le Pen a également insisté sur la nécessité d’augmenter le taux d’activité des salariés âgés. Selon elle, la France conserve un important retard par rapport à plusieurs pays européens concernant l’emploi des seniors, ce qui fragilise durablement les comptes sociaux et le financement des pensions.

Le parti défend depuis plusieurs mois une approche fondée sur le retour à l’emploi plutôt que sur l’allongement de la durée de travail. Une position régulièrement contestée par plusieurs économistes et adversaires politiques, qui jugent difficile le maintien durable de la retraite à 62 ans sans nouvelles ressources financières importantes.