Puig et Estée Lauder enterrent leur projet de fusion dans les cosmétiques

Les groupes de beauté Puig et Estée Lauder ont mis fin aux discussions engagées autour d’un possible rapprochement stratégique. Les deux entreprises ont confirmé qu’aucun accord n’avait été trouvé pour créer un nouveau géant mondial du secteur des cosmétiques premium, alors que les négociations étaient suivies de près par les marchés financiers.

Les pourparlers, entamés officiellement au printemps, prévoyaient la création d’un ensemble valorisé autour de 40 milliards de dollars. Une telle opération aurait réuni plusieurs marques majeures du luxe et de la beauté comme MAC, Clinique, Tom Ford Beauty, Charlotte Tilbury, Rabanne, Carolina Herrera ou encore Jean Paul Gaultier.

Des divergences sur la gouvernance ont bloqué les discussions

Selon plusieurs médias économiques, les discussions ont notamment échoué sur les questions de gouvernance et de contrôle du futur groupe. Les deux entreprises restent fortement influencées par leurs familles fondatrices respectives, rendant particulièrement sensibles les négociations autour de la répartition du pouvoir et de la composition du conseil d’administration. Plusieurs investisseurs redoutaient également une intégration difficile entre deux modèles de gestion très différents.

Après l’abandon du projet, l’action Estée Lauder a progressé à Wall Street, signe du soulagement d’une partie des marchés qui craignaient les risques liés à une fusion d’une telle ampleur. Le groupe américain affirme désormais vouloir poursuivre seul son plan de redressement, tandis que Puig continue de miser sur une stratégie d’acquisitions ciblées dans un secteur mondial de la beauté en pleine phase de consolidation.