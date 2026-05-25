Les États-Unis et l’Inde discutent du Moyen-Orient et du commerce dans un contexte de tensions régionales

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio et le ministre indien des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar ont échangé samedi à New Delhi sur un large éventail de sujets, notamment la situation au Moyen-Orient, les relations commerciales, la sécurité maritime, les visas et les approvisionnements énergétiques.

Les discussions interviennent alors que les tensions autour du conflit impliquant l’Iran et le détroit d’Ormuz continuent de perturber les marchés énergétiques mondiaux et les routes commerciales stratégiques.

À l’issue de la rencontre, Marco Rubio a indiqué que des avancées avaient été réalisées au cours des dernières 48 heures concernant un plan destiné à stabiliser la situation dans le détroit d’Ormuz. Il a ajouté qu’il pourrait y avoir « de bonnes nouvelles » dans les prochaines heures, sans donner davantage de détails.

Côté indien, les responsables ont insisté sur la nécessité de sécuriser les approvisionnements énergétiques et de maintenir la stabilité des échanges commerciaux, dans un contexte où l’Inde dépend fortement des importations de pétrole.

Cette réunion s’inscrit dans un effort plus large de coordination entre Washington et New Delhi face aux conséquences économiques et géopolitiques du conflit en cours au Moyen-Orient.