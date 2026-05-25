RFI lance un service en arménien pour contrer la désinformation avant les élections

Radio France Internationale a annoncé le lancement d’un nouveau service en langue arménienne diffusé exclusivement sur les réseaux sociaux, avec l’objectif de toucher les jeunes audiences à l’approche des élections législatives prévues en juin en Arménie. Selon les informations relayées lundi, ce dispositif vise notamment à lutter contre la multiplication des campagnes de désinformation en ligne qui ciblent le pays depuis plusieurs mois.

Le média français entend proposer des contenus d’information vérifiés en arménien sur plusieurs plateformes numériques, dans un contexte marqué par une forte instabilité informationnelle dans cette ancienne république soviétique. Plusieurs chercheurs et observateurs ont récemment alerté sur l’intensification de campagnes de manipulation prorusses utilisant de faux contenus, des réseaux de bots et des vidéos générées par intelligence artificielle pour influencer le débat public arménien.

Une campagne de désinformation massive avant les législatives

D’après plusieurs analyses publiées ces dernières semaines, plus de 300 contenus truqués auraient circulé en ligne dans le cadre d’opérations de désinformation visant notamment le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et les forces pro-européennes du pays. Les chercheurs évoquent des campagnes coordonnées attribuées à des réseaux proches du Kremlin, déjà observés lors d’autres scrutins en Europe de l’Est.

L’Arménie fait face depuis plusieurs années à une dégradation de son environnement informationnel, alimentée par les tensions régionales, la guerre du Haut-Karabakh et les rivalités géopolitiques entre la Russie et l’Union européenne. Des organisations spécialisées dans la liberté de la presse évoquent une hausse importante des discours de haine et des fausses informations circulant sur les plateformes numériques dans le pays.