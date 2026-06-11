— Mort de Charlie Dalin. Le vainqueur du Vendée Globe avait raconté son exploit malgré le cancer : «Quand j’ai recommencé à naviguer, ça m’a fait un bien fou»

Charlie Dalin est mort à 42 ans des suites d’un cancer. Le navigateur français, vainqueur du Vendée Globe 2024-2025, avait révélé plusieurs mois après son triomphe qu’il avait remporté la course autour du monde alors qu’il était atteint d’une tumeur gastro-intestinale. Son histoire avait bouleversé le monde de la voile. En janvier 2025, il avait bouclé le Vendée Globe en tête, au terme de 64 jours, 19 heures, 22 minutes et 49 secondes en mer. Une victoire record, déjà exceptionnelle sur le plan sportif. Mais l’exploit avait pris une dimension encore plus forte lorsque Charlie Dalin avait raconté qu’il avait disputé cette course avec un cancer.

Un Vendée Globe gagné avec la maladie à bord

Le cancer de Charlie Dalin avait été diagnostiqué à l’automne 2023. Il s’agissait d’une tumeur stromale gastro-intestinale, une forme rare de cancer, située au niveau de l’intestin. Le navigateur avait évoqué une masse d’environ 15 centimètres, qu’il décrivait comme « un pamplemousse dans le bide ». Malgré la maladie, les examens, les traitements et les doutes, il avait réussi à revenir à la compétition. Le départ du Vendée Globe, en novembre 2024, n’avait pas seulement marqué le début d’une course autour du monde. Pour lui, c’était déjà une victoire personnelle. Pendant la course, Charlie Dalin avait suivi son traitement quotidien à bord de son Imoca Macif Santé Prévoyance. Il avait dû adapter sa manière de naviguer, de récupérer et de gérer son énergie. Mais il avait continué à avancer, jusqu’à franchir la ligne d’arrivée en vainqueur aux Sables-d’Olonne, en janvier 2025.

« Quand j’ai recommencé à naviguer, ça m’a fait un bien fou »

Neuf mois après sa victoire, Charlie Dalin avait raconté à L’équipe ce que la mer lui avait apporté pendant la maladie. Reprendre la navigation lui avait permis de retrouver une forme d’équilibre, de concentration et de joie : « Quand j’ai recommencé à naviguer, ça m’a fait un bien fou », avait-il confié à nos confrères. Pour lui, la voile n’avait pas effacé la maladie, mais elle lui avait permis de ne pas se réduire à elle. Naviguer, préparer son bateau, repartir en mer : tout cela l’avait aidé à rester debout. Il avait aussi expliqué qu’il n’aurait pas pris le départ si les médecins avaient émis le moindre doute sérieux. Sa famille, sa santé et sa sécurité restaient prioritaires. Mais le traitement avait permis de stabiliser suffisamment la situation pour qu’il puisse envisager la course.

Une victoire sportive devenue symbole de courage

Charlie Dalin n’avait pas seulement gagné le Vendée Globe. Il l’avait gagné en tenant tête à l’une des épreuves les plus dures de sa vie. La course est déjà extrême pour un marin en pleine possession de ses moyens : tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, fatigue permanente, météo violente, réparations en mer, sommeil fragmenté, pression constante. Charlie Dalin l’a remportée tout en vivant avec une maladie grave. Sa victoire avait donc pris une portée particulière. Elle racontait la performance d’un skipper, mais aussi la résistance d’un homme qui refusait de laisser le cancer décider seul de son existence.

Un livre pour raconter la maladie et envoyer un message d’espoir

Fin 2025, Charlie Dalin avait levé le voile sur son cancer dans un livre intitulé La Force du destin, publié chez Gallimard. Il y racontait l’annonce de la maladie, les traitements, les opérations, les récidives, la préparation du Vendée Globe et la manière dont il avait vécu la course avec ce secret. Il voulait aussi adresser un message aux personnes confrontées à la maladie. Son récit n’était pas présenté comme une leçon, mais comme un témoignage. Charlie Dalin savait que chaque cancer est différent, que chaque traitement ne produit pas les mêmes effets, et que tout le monde ne peut pas continuer à vivre ou travailler de la même manière. Mais il voulait montrer qu’un avenir reste possible, même après une annonce brutale. Il voulait dire qu’il faut continuer à rêver, à se projeter, à chercher ce qui donne de la force.

Une carrière entre parenthèses, mais pas abandonnée

Après sa victoire, Charlie Dalin espérait voir sa maladie se stabiliser. Il avait dû mettre sa carrière entre parenthèses pour se soigner et se reconstruire physiquement. Il avait perdu du poids, connu la fatigue des traitements, et devait reprendre des forces. Il envisageait néanmoins, si son état le permettait, un retour progressif à la compétition. Il ne parlait pas forcément d’un nouveau Vendée Globe, mais gardait l’idée de recourir un jour, peut-être sur des transatlantiques. En janvier 2026, il avait renoncé à la Route du Rhum pour poursuivre son rétablissement. Une décision difficile, mais nécessaire, dictée par la priorité donnée à sa santé.

Un palmarès dans la voile française

Charlie Dalin laisse derrière lui l’un des plus beaux palmarès de la voile française récente. Avant sa victoire dans le Vendée Globe, il avait remporté la Transat Jacques-Vabre en Imoca avec Yann Eliès en 2019. Il avait aussi gagné la course New York Vendée-Les Sables d’Olonne en 2024, une étape importante dans sa préparation au tour du monde. Il avait été sacré champion du monde Imoca en 2021 et 2022. Sur le Vendée Globe 2020-2021, il avait franchi la ligne d’arrivée en premier, avant d’être classé deuxième après compensation accordée à Yannick Bestaven pour sa participation au sauvetage de Kevin Escoffier. Quatre ans plus tard, Charlie Dalin avait pris sa revanche en remportant officiellement le Vendée Globe 2024-2025, avec un nouveau record à la clé…