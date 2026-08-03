Santiago Abascal à Ceuta réclame la militarisation de la frontière et des sanctions contre Rabat

Santiago Abascal s’est rendu dimanche à Ceuta, trois jours après l’entrée irrégulière de plus de 50 000 migrants dans l’enclave espagnole. Le chef de Vox a exigé une réponse militaire permanente à la frontière et des sanctions européennes contre le Maroc.

Le dirigeant du parti d’extrême droite espagnol Vox est arrivé à Ceuta dimanche pour y afficher sa position face à la crise migratoire qui secoue l’enclave depuis vendredi. Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, plus de 48 000 des migrants entrés irrégulièrement ont déjà été reconduits vers le Maroc. Santiago Abascal estime qu’environ 10 000 personnes se trouvent encore sur place et réclame leur départ « immédiat ».

Devant la presse, il a tenu le gouvernement marocain pour responsable, mais a surtout visé Pedro Sánchez. Selon lui, Rabat a agi convaincu qu’il n’y aurait « ni réponse ni représailles », le Premier ministre espagnol étant, dans ses termes, « soumis au pays africain ». Abascal est allé jusqu’à affirmer que le Maroc détiendrait des preuves de corruption impliquant le gouvernement espagnol, réclamant que Sánchez comparaisse devant la justice et estimant qu’il « devrait être en prison ». Il a qualifié les événements d’« attaque brutale contre la souveraineté espagnole », rappelant que la crise a fait 72 morts selon les autorités.

Sur le fond, Vox réclame une militarisation permanente de la frontière, assortie d’un cadre juridique permettant aux forces armées, à la Police nationale et à la Garde civile d’intervenir avec les moyens jugés nécessaires. Le parti exige également la fermeture durable du poste-frontière du Tarajal jusqu’à ce que Rabat apporte des garanties contre tout nouvel épisode comparable. Abascal a présenté ces positions comme relevant du « bon sens » plutôt que d’une logique idéologique.

Vox a par ailleurs diffusé une vidéo montrant Abascal et l’eurodéputé Jorge Buxadé sur la digue du Tarajal, où le gouvernement a installé une barrière de confinement. Le parti a dénoncé cette mesure comme une « moquerie » envers les Espagnols.

Sur le plan européen, Abascal a salué la position de 22 pays de l’Union européenne ayant critiqué la politique de régularisation migratoire de Madrid. Il a appelé Bruxelles à suspendre l’accord préférentiel conclu avec le Maroc tant que Rabat ne respectera pas, selon lui, les frontières espagnoles. Les ministres de l’Intérieur des États membres doivent se réunir mardi en visioconférence pour examiner la situation, à la demande de l’Espagne. Certains responsables européens ont évoqué une possible exclusion de l’Espagne de l’espace Schengen, des déclarations que Pedro Sánchez a qualifiées de « dépourvues de solidarité ».

Abascal a également relevé que Donald Trump avait mentionné la crise, critiquant ce qu’il perçoit comme la faiblesse des lois espagnoles en matière migratoire. Pour le chef de Vox, il ne s’agit pas d’une « mauvaise gestion » mais d’un gouvernement qui « utilise les institutions pour se protéger des enquêtes qui le visent ». Avec ce déplacement, il devient le troisième chef de parti représenté au Parlement à se rendre à Ceuta depuis le début de la crise, après Sánchez vendredi et Alberto Núñez Feijóo samedi.