Intervilles annulé, Cyril Hanouna dézingue Nagui: « Ce n’est pas le moment de dépenser autant d’argent juste pour voir Nagui en Louboutin. »

Cyril Hanouna s’est exprimé sans détour sur l’annulation d’Intervilles cette année. Pour l’animateur, la décision de France Télévisions peut se justifier au regard des chiffres enregistrés par l’émission.

« Si j’étais patron de France Télévisions, tu vois des audiences qui ont démarré à 3,4 millions et qui finissent à 2,4 millions, je dis qu’on ne va pas le faire », a-t-il déclaré.

Le coût de l’émission dans le viseur

Au-delà des audiences, Cyril Hanouna a aussi pointé le budget conséquent nécessaire à la production du programme. Selon lui, investir une telle somme dans le format n’est pas opportun dans le contexte actuel. « En plus, ce n’est pas le moment de dépenser autant d’argent sans vachettes, juste pour voir Nagui en Louboutin », a-t-il ironisé.

L’animateur a également avancé une estimation du coût de production d’Intervilles, qu’il juge particulièrement élevé. « Ça coûte entre 800 000 et 1 million d’euros pour produire l’émission », a-t-il affirmé.

Intervilles sans vachette n’intéresse pas les téléspectateurs

Pour rappel, France Télévisions a décidé de ne pas reconduire Intervilles à l’été 2026, en invoquant officiellement des contraintes budgétaires et en repoussant le programme à 2027. Mais derrière cette justification, ce report ressemble aussi à un aveu d’échec pour la version relancée par Nagui.

Si la chaîne avait salué à l’été 2025 un retour « couronné de succès », les audiences ont en réalité fortement baissé après un bon démarrage. Le premier numéro avait attiré plus de 3,3 millions de téléspectateurs, avant une nette chute sur les épisodes suivants, malgré une légère remontée lors de la finale.

L’autre grande faiblesse de cette nouvelle mouture a été l’absence des vachettes, un choix vivement contesté par une partie du public, sur les réseaux sociaux, mais aussi par certaines villes historiques et par des figures liées à l’émission. Beaucoup ont estimé que cette version s’éloignait trop de l’esprit original du jeu.

Nagui, lui, a toujours défendu cette orientation, assumant un choix de principe au nom du bien-être animal. Mais en supprimant l’un des symboles les plus emblématiques d’Intervilles, la production a fragilisé l’identité même du programme.

Au final, le report à 2027 apparaît autant comme une décision financière que comme la conséquence d’une relance qui n’a pas su convaincre, ni en audiences ni dans l’opinion.