Les supporters portugais veulent Cristiano Ronaldo sur le banc face à l’Ouzbékistan

Petite révolution ! Cristiano Ronaldo ne figure pas dans l’équipe que les supporters portugais souhaitent voir débuter contre l’Ouzbékistan. Dans une consultation consacrée au onze idéal pour cette rencontre, le nom du capitaine portugais, critiqué après le premier match, n’apparaît pas parmi les titulaires choisis par les lecteurs. Le

Un choix assumé avant un rendez-vous important

La consultation portait sur l’équipe que les supporters aimeraient voir alignée contre l’Ouzbékistan. Au moment de composer leur onze, les votants ont laissé de côté le numéro 7 portugais. Dans cette projection d’avant-match, Cristiano Ronaldo est clairement écarté du onze de départ.

Même verdict dans le onze dessiné par les journalistes

Le constat est encore plus fort parce qu’il ne concerne pas seulement les supporters. Les journalistes chargés d’établir leur propre équipe type pour cette affiche ont, eux aussi, laissé Cristiano Ronaldo hors de la composition de départ. Autrement dit, le quintuple Ballon d’Or est absent à la fois du onze choisi par les lecteurs et de celui retenu par la rédaction. Ronaldo n’est donc plus considéré comme titulaire dans les deux projections.

CR7 très critiqué

Pour rappel, les critiques contre Ronaldo se sont durcies après le premier match de Coupe du monde, achevé sur un nul 1-1 contre la RD Congo. Le Portugal a donné l’image d’une équipe stérile malgré une domination apparente. La Seleção a largement tenu le ballon, multiplié les passes et contrôlé le rythme, mais sans jamais transformer cette maîtrise en vraie menace offensive. Le tout contre un adversaire considéré comme largement à sa portée.

Le Portugal n’a cadré qu’une seule frappe, sur le but de João Neves, et a même laissé la RD Congo finir avec davantage de tirs, ce qui a nourri un sentiment d’échec bien au-delà du simple résultat. Cristiano Ronaldo, titularisé et resté sur la pelouse jusqu’au bout, a concentré une partie des reproches : son match a été jugé effacé, son influence trop faible, ses occasions manquées ont été relevées, et sa place au centre de l’attaque a de nouveau alimenté le débat sur sa capacité à porter encore l’équipe au plus haut niveau…