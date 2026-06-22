Mondial – «Les Noirs n’ont pas la concentration pour tenir 80 minutes» : l’odieux dérapage raciste à la télé serbe

Rade Bogdanović, ancien international yougoslave devenu consultant pour la télévision serbe, a tenu des propos ouvertement racistes après le match nul entre la Belgique et l’Iran, dimanche soir, en Coupe du monde 2026.

Interrogé sur l’expulsion du défenseur belge Nathan Ngoy, exclu à la 66e minute, l’ancien attaquant a basculé d’une critique sportive vers une attaque raciale d’une violence inacceptable : « Les noirs n’ont pas la concentration pour tenir 80 minutes. »

Nathan Ngoy pris pour cible après son carton rouge

Cette remarque raciste a eu lieu après l’exclusion de Nathan Ngoy lors de Belgique-Iran, terminé sur le score de 0-0. Le défenseur belge a été sanctionné après une erreur qui a laissé son équipe à dix. Une erreur sur le commentateur attribué donc à une couleur de peau…

Le faux bouclier du “je ne suis pas raciste”

Comme souvent dans ce type de sortie, Bogdanović a tenté de précéder son propos d’une formule censée le protéger : « Je ne suis pas raciste, mais… » Cette précaution ne change rien. Car ce qui suit est justement raciste : attribuer à des joueurs noirs une faiblesse mentale supposée, non pas sur la base de faits, mais sur la base de leur couleur de peau.

Repris à l’antenne, il ne s’excuse pas

Le présentateur a tenté de lui opposer l’exemple de joueurs noirs évoluant au plus haut niveau, notamment en équipe de France. Mais Bogdanović n’a pas retiré ses propos. Il les a maintenus, en affirmant que “la majorité” manquerait de concentration. Le football mondial compte depuis des décennies des joueurs noirs parmi ses plus grands défenseurs, milieux, attaquants et capitaines. Les réduire à un cliché sur la concentration est non seulement faux, mais humiliant. Totalement inacceptable…