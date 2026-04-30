La Cour suprême américaine semble favorable à la fin du statut protégé pour certains migrants

La Cour suprême des États-Unis a laissé entrevoir une position favorable à l’administration du président Donald Trump dans une affaire sensible concernant le sort de milliers de migrants originaires d’Haïti et de Syrie.

Au cœur du dossier se trouve le statut de protection temporaire (TPS), un dispositif permettant à des ressortissants de pays en crise de vivre et travailler légalement aux États-Unis. L’administration Trump cherche à mettre fin à ce statut pour ces deux nationalités, une décision contestée devant les tribunaux.

Lors des audiences, plusieurs juges de la Cour ont semblé réceptifs aux arguments du gouvernement, suggérant qu’ils pourraient autoriser la suppression du TPS, malgré des décisions précédentes de juridictions inférieures qui avaient bloqué cette mesure.

Les opposants à cette politique estiment qu’elle exposerait des dizaines de milliers de personnes à des expulsions vers des pays toujours confrontés à des crises graves, qu’elles soient humanitaires, sécuritaires ou politiques.

L’affaire comporte également une dimension polémique, certains plaignants accusant l’administration d’avoir agi avec des motivations discriminatoires, notamment dans le cas des ressortissants haïtiens.

Cette décision, si elle est confirmée, s’inscrirait dans une politique migratoire plus restrictive menée par Donald Trump depuis son retour au pouvoir, visant à limiter les protections accordées aux migrants.

Le jugement final de la Cour est désormais très attendu, car il pourrait redéfinir durablement l’usage du TPS et, plus largement, l’approche des États-Unis en matière d’accueil des populations vulnérables.