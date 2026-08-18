L’armée allemande atteint son plus haut effectif depuis treize ans

L'armée allemande atteint 186 700 soldats, son plus haut effectif depuis 2011, grâce à un effort de recrutement en vue d'atteindre 260 000 militaires d'ici 2030. Les candidatures augmentent significativement, bien que le ministre de la Défense souligne la difficulté d'atteindre cet objectif sans rétablir le service militaire.

L’armée allemande comptait environ 186 700 soldats au 31 juillet 2026, son niveau le plus élevé depuis l’abolition du service militaire obligatoire en 2011. Une progression qui s’inscrit dans un effort de recrutement massif visant 260 000 militaires d’active d’ici le milieu des années 2030.

Le ministère allemand de la Défense a annoncé lundi que la Bundeswehr employait quelque 186 700 soldats à la fin juillet, un chiffre qui place l’armée dans sa fourchette cible pour 2026, fixée entre 186 000 et 190 000 personnels, avec plusieurs mois d’avance sur le calendrier prévu.

Par rapport à juillet 2025, l’effectif a progressé d’environ 3 700 hommes et femmes, soit une hausse de 2 %. Le ministère précise que ce total est le plus élevé enregistré depuis « environ treize ans », peu après la suppression du service national obligatoire qui s’appliquait à de nombreux jeunes hommes.

La structure de la force reste hétérogène : quelque 61 500 militaires sont engagés sur des contrats permanents, tandis que la majorité, environ 113 000 soldats, servent sous contrats temporaires de longue durée. Les soldats sous contrats courts et les volontaires représentent quant à eux environ 12 100 personnes, en hausse de 6 %.

Les signaux côté recrutement sont encourageants. Les candidatures ont bondi de 26 % sur un an, atteignant 47 300 dossiers, et les embauches effectives ont progressé de 12 %, à 15 400 nouvelles recrues. L’Allemagne vise à terme une armée de 260 000 militaires d’active, auxquels s’ajouteraient quelque 200 000 réservistes, soit environ 70 000 soldats supplémentaires par rapport aux effectifs actuels.

Le ministre de la Défense Boris Pistorius a déjà averti que cet objectif pourrait s’avérer difficile à atteindre sans réintroduire une forme de service militaire. L’Allemagne, comme plusieurs de ses voisins européens, cherche à répondre aux nouvelles cibles de l’OTAN, à satisfaire les exigences de l’administration Trump et à faire face aux menaces perçues en provenance de Russie.

Le ministère a également publié les premiers résultats des questionnaires de disponibilité envoyés aux jeunes en âge de quitter l’école. Sur environ 194 000 hommes interrogés, 96 % ont répondu, l’obligation de répondre étant légalement contraignante pour eux. En revanche, parmi les 184 000 femmes et personnes d’autres genres sollicitées à titre volontaire, seules 4 % ont répondu. Répondre au questionnaire n’engage à rien : aucun engagement de service n’en découle, quelle que soit l’aptitude ou l’intérêt manifesté.

Ces questionnaires ont conduit 2 630 personnes à se présenter pour une évaluation, et 865 d’entre elles ont finalement signé un engagement, pour un début de service en 2026 ou en 2027. Le ministère qualifie ce résultat d’« appoint » venant compléter les efforts de recrutement classiques. Moins de 1 000 soldats allemands sont actuellement déployés à l’étranger, mais des missions se multiplient sur le territoire national, comme la lutte contre un important incendie de forêt dans la région du Hürtgenwald, à l’ouest du pays, la semaine dernière.