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Deux hélicoptères bombardiers d’eau se percutent en Grèce, deux morts

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Deux hélicoptères bombardiers d’eau se percutent en Grèce, deux morts
Deux hélicoptères bombardiers d’eau se percutent en Grèce, deux morts

Deux hélicoptères engagés dans la lutte contre des incendies de forêt à l’ouest d’Athènes sont entrés en collision en plein vol dimanche. Deux membres d’équipage ont péri dans le crash, deux autres ont survécu.

Les images de la collision ont circulé sur les réseaux sociaux, montrant le moment où les deux appareils se percutent dans le ciel grec. L’accident s’est produit alors que les équipages intervenaient sur des feux de forêt qui sévissaient à l’ouest de la capitale.

Selon les autorités grecques, deux des quatre membres d’équipage présents à bord des deux hélicoptères ont trouvé la mort dans le crash. Les deux autres ont survécu, sans que leur état de santé ne soit précisé dans l’immédiat.

La Grèce est régulièrement frappée par des incendies de grande ampleur durant l’été, mobilisant des moyens aériens importants. Les collisions entre aéronefs engagés simultanément sur un même sinistre constituent l’un des risques inhérents aux opérations de bombardement d’eau à basse altitude.

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