Chine–Namibie : Pékin renforce son emprise économique avec une série d’accords stratégiques

La Chine et la Namibie ont conclu une série d’accords visant à renforcer leur coopération dans les secteurs des infrastructures, de l’énergie, de l’agriculture et des ressources minières. Ces engagements ont été annoncés vendredi à Pékin à l’occasion d’une rencontre entre le président chinois Xi Jinping et la présidente namibienne Netumbo Nandi-Ndaitwah, en visite d’État en Chine.

Première femme à diriger la Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah effectue une visite officielle de sept jours en Chine, entamée dimanche. Elle cherche à attirer davantage d’investissements chinois afin de concrétiser ses promesses électorales, notamment la création d’emplois et la diversification de l’économie de ce pays d’Afrique australe.

À l’issue des discussions, Pékin a annoncé vouloir intensifier sa coopération avec Windhoek dans plusieurs domaines stratégiques, notamment l’énergie, les infrastructures, l’agriculture et les minéraux critiques. Les deux pays ont également réaffirmé leur volonté de développer leurs partenariats autour des ressources énergétiques et minières, considérées comme essentielles à la transition énergétique mondiale.

La Namibie dispose d’importantes richesses naturelles et suscite un intérêt croissant sur la scène internationale. Le pays possède d’importantes réserves de minerais stratégiques et pourrait devenir, d’ici 2030, le quatrième producteur de pétrole du continent africain, selon les prévisions, renforçant ainsi son attractivité auprès des investisseurs étrangers.

Cette visite illustre le renforcement des relations entre Pékin et les pays africains riches en ressources naturelles. Déjà premier bailleur de fonds de nombreux projets d’infrastructures sur le continent, la Chine poursuit sa stratégie de coopération économique en multipliant les investissements dans des secteurs jugés essentiels à son développement industriel et énergétique.