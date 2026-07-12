Mer de Chine méridionale : 14 pays jugent les revendications de Pékin « sans fondement juridique »

Le Japon, les États-Unis, les Philippines et onze autres pays ont réaffirmé dimanche que les revendications maritimes de la Chine en mer de Chine méridionale ne reposaient sur aucun fondement juridique. Cette déclaration commune marque le dixième anniversaire d’une décision historique rendue par un tribunal international en faveur des Philippines.

Dans leur communiqué, les quatorze pays rappellent que la sentence rendue en 2016 par la Cour permanente d’arbitrage constitue « une étape importante » et demeure « définitive, juridiquement contraignante et sans appel » entre la Chine et les Philippines. Cette décision avait conclu que les vastes revendications territoriales de Pékin en mer de Chine méridionale étaient incompatibles avec le droit international.

Les autorités chinoises continuent toutefois de rejeter ce jugement et maintiennent leurs revendications sur une grande partie de cette zone maritime stratégique. Pékin considère toujours que ses droits historiques justifient sa souveraineté sur les espaces contestés, malgré les conclusions du tribunal.

Les tensions entre la Chine et les Philippines se sont multipliées ces dernières années. Manille accuse régulièrement les garde-côtes et les navires chinois de mener des « manœuvres dangereuses » à l’intérieur de sa zone économique exclusive, alimentant les inquiétudes concernant la stabilité de la région.

La mer de Chine méridionale est l’une des zones maritimes les plus disputées au monde en raison de son importance stratégique et économique. Chaque année, une part considérable du commerce mondial y transite, tandis que ses eaux sont également riches en ressources halieutiques et potentiellement en hydrocarbures, faisant de cette région un point de friction majeur entre Pékin et plusieurs pays d’Asie du Sud-Est, soutenus par leurs partenaires occidentaux.