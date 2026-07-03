Kiev en deuil après l’attaque russe la plus meurtrière de l’année, les secours recherchent encore des disparus

Les équipes de secours poursuivent leurs recherches dans les décombres à Kiev au lendemain de ce que les autorités ukrainiennes présentent comme l’attaque russe la plus meurtrière de l’année contre la capitale. Les opérations se concentrent sur plusieurs bâtiments gravement endommagés, où des personnes pourraient encore être ensevelies.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué que dix personnes étaient toujours portées disparues, tandis que les secouristes poursuivent leurs interventions dans des conditions difficiles. Les autorités continuent également d’évaluer l’ampleur des destructions causées par cette attaque de grande envergure.

Selon Kiev, la Russie a lancé une offensive massive contre la capitale, provoquant d’importants dégâts matériels et un lourd bilan humain. Cette attaque intervient alors que les bombardements russes se poursuivent sur plusieurs régions d’Ukraine, malgré les appels internationaux à une désescalade.

De son côté, Moscou affirme que cette frappe constitue une mesure de représailles en réponse aux attaques ukrainiennes menées contre le territoire russe. Les autorités russes soutiennent que leurs opérations visent à répondre aux actions militaires de Kiev.

Alors que les recherches se poursuivent et que les habitants rendent hommage aux victimes, cette nouvelle attaque illustre une nouvelle fois l’intensité du conflit, qui continue de faire de nombreuses victimes civiles plus de quatre ans après le début de la guerre.