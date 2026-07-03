Tensions entre Varsovie et Kiev : la Pologne accuse l’Ukraine de ne pas livrer une technologie de drones promise

Les relations entre la Pologne et l’Ukraine connaissent de nouvelles tensions après des déclarations du ministre polonais de la Défense, qui affirme que Ukraine n’a pas respecté ses engagements concernant le transfert de technologies de drones. Une situation qui ravive des frictions diplomatiques malgré le soutien militaire constant de Varsovie.

Le vice-Premier ministre et ministre de la Défense polonais Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a déclaré à la radio publique que les engagements pris par Kiev n’avaient pas été tenus, notamment dans le cadre d’un échange impliquant des équipements militaires.

Selon ces discussions, la Pologne aurait envisagé de transférer à l’Ukraine des avions de chasse MiG-29 en échange d’un accès à des technologies de drones développées par Kiev. Ces négociations, engagées depuis plusieurs mois, n’auraient pas encore abouti à des résultats concrets.

Depuis le début de l’invasion russe en 2022, la Pologne est l’un des principaux soutiens militaires et logistiques de l’Ukraine. Le pays sert également de plateforme stratégique pour la livraison de l’aide occidentale à destination de Kiev.

Cependant, les relations entre les deux pays ont déjà été ponctuées de tensions, notamment autour de différends historiques et de questions agricoles. Ces sujets continuent d’alimenter des désaccords malgré la coopération militaire en cours.

Les récents échanges illustrent la complexité des relations entre les deux voisins, à un moment où la guerre en Ukraine continue de peser sur les équilibres diplomatiques et sécuritaires en Europe centrale et orientale.