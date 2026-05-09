L’impasse politique fragilise le pouvoir de Mette Frederiksen à Copenhague

Au Danemark, la première ministre Mette Frederiksen n’est pas parvenue à réunir une majorité autour d’un nouvel accord gouvernemental, malgré plusieurs jours de discussions avec les principales forces politiques du pays. Cette tentative de recomposition intervenait dans un climat de tensions croissantes au sein du paysage parlementaire danois, marqué par des désaccords sur les orientations économiques et migratoires.

La dirigeante sociale-démocrate espérait consolider son exécutif en élargissant sa base de soutien afin de garantir davantage de stabilité pour les réformes à venir. Mais les négociations ont rapidement buté sur des divergences entre partenaires potentiels, notamment sur les questions budgétaires, la fiscalité et la politique sociale. Plusieurs partis centristes ont également refusé d’endosser certaines mesures jugées trop coûteuses.

Un revers aux conséquences nationales

Cet échec place désormais le gouvernement dans une position plus fragile à l’approche de débats majeurs au Parlement. L’opposition accuse déjà l’exécutif d’avoir sous-estimé les fractures politiques du pays, tandis que certains observateurs évoquent le risque d’une paralysie législative dans les prochains mois. La cheffe du gouvernement conserve toutefois ses fonctions et assure vouloir poursuivre le dialogue avec les formations modérées.

Depuis son arrivée au pouvoir, Mette Frederiksen avait construit sa stratégie sur des alliances transpartisanes inhabituelles dans la vie politique danoise. Cette méthode, qui lui avait permis d’éviter une forte dépendance envers les blocs traditionnels, semble aujourd’hui atteindre ses limites alors que les rapports de force se durcissent au sein du Parlement.