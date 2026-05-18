L’encours du PER a battu un nouveau record en dépassant les 150 milliards d’euros fin 2025

Le plan d’épargne retraite continue de gagner du terrain auprès des Français. Fin 2025, l’encours total des PER a dépassé un seuil record de 150 milliards d’euros, confirmant l’essor rapide de ce produit créé par la loi Pacte pour encourager l’épargne retraite individuelle et collective. La progression reste particulièrement forte depuis deux ans, portée par les inquiétudes autour des retraites et la recherche de placements plus rémunérateurs que les livrets réglementés.

Le nombre de détenteurs ne cesse également d’augmenter. Plusieurs millions de Français possèdent désormais un PER, qu’il soit individuel ou proposé dans le cadre de l’entreprise. Les contrats séduisent notamment grâce à leur flexibilité : possibilité de sortie en capital, gestion pilotée et déblocage anticipé pour l’achat d’une résidence principale.

Les Français déplacent progressivement leur épargne

Le ralentissement du rendement des produits d’épargne traditionnels joue un rôle important dans cette dynamique. Avec un Livret A moins attractif et une inflation encore élevée, une partie des ménages se tourne vers des placements de long terme offrant des perspectives de rendement supérieures. Les PER bénéficient aussi de leur avantage fiscal, devenu un argument majeur dans les stratégies patrimoniales. (

C’est une véritable montée en puissance transforme progressivement le paysage de l’épargne française. Les pouvoirs publics voient dans le développement du PER un outil destiné à financer davantage les entreprises et l’économie réelle, tandis que les banques et assureurs multiplient désormais les offres autour de la retraite privée.