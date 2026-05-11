Google muscle son offre santé avec le Fitbit Air et l’IA Gemini

Google poursuit sa stratégie dans la santé connectée avec le lancement du Fitbit Air, un bracelet intelligent sans écran vendu à partir de 99,99 euros. Léger, discret et conçu pour un suivi permanent de l’activité physique et du sommeil, l’appareil marque un tournant dans l’écosystème Fitbit. Le groupe américain mise désormais sur une approche centrée sur l’intelligence artificielle et l’analyse continue des données de santé plutôt que sur les fonctions classiques des montres connectées.

Le Fitbit Air se distingue par l’absence totale d’écran. Contrairement aux smartwatches traditionnelles, il ne diffuse ni notifications ni applications au poignet. Google présente ce choix comme une manière de réduire les distractions tout en favorisant un suivi plus discret et continu de la santé. Le bracelet embarque plusieurs capteurs avancés permettant de mesurer la fréquence cardiaque, le sommeil, l’oxygène sanguin ou encore la température cutanée, avec une autonomie annoncée d’environ sept jours.

Gemini au cœur du nouveau modèle de Google

L’autre grande nouveauté réside dans l’intégration de Gemini au sein de Google Health Premium, le nouveau nom de Fitbit Premium. Grâce à cette intelligence artificielle, les utilisateurs peuvent bénéficier d’un suivi personnalisé capable d’analyser les habitudes sportives, le sommeil, la récupération ou encore l’alimentation afin de proposer des recommandations adaptées. Google promet un véritable « coach santé » capable de répondre en langage naturel et de fournir des conseils individualisés.

L’abonnement Google Health Premium est proposé à 99,99 euros par an, avec plusieurs mois d’essai offerts lors de l’achat du Fitbit Air. Cette formule permet d’accéder aux fonctionnalités avancées de l’IA, aux programmes personnalisés et aux analyses détaillées. Une stratégie qui rapproche Google du modèle économique de sociétés comme Whoop ou Oura, déjà très présentes sur le marché du suivi santé premium.

Google veut transformer le suivi santé quotidien

Avec ce nouveau bracelet, Google cherche aussi à repositionner Fitbit face à une concurrence de plus en plus forte sur le marché des objets connectés. Après plusieurs années dominées par les montres intelligentes multifonctions, le groupe américain revient à un produit minimaliste centré exclusivement sur la santé et le bien-être. Le Fitbit Air cible particulièrement les utilisateurs souhaitant suivre leur condition physique sans être constamment sollicités par des écrans ou des notifications.

Le géant américain espère désormais imposer son nouvel écosystème Google Health comme une plateforme centrale de gestion des données médicales et sportives. Le groupe affirme que les informations collectées ne seront pas utilisées à des fins publicitaires, alors que les questions de confidentialité restent sensibles dans le domaine de la santé connectée.