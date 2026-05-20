Drame familial en Espagne : un homme de 25 ans accusé d’avoir tué ses parents lors d’une fusillade

Une fusillade survenue dans la nuit de lundi à mardi à El Ejido, dans le sud de l’Espagne, a fait au moins deux morts et quatre blessés graves. La police espagnole a annoncé l’arrestation d’un homme de 25 ans soupçonné d’avoir abattu ses propres parents avant de blesser plusieurs autres personnes, dont son fils.

Selon la Guardia Civil, les faits se sont produits peu après 23 heures dans cette ville située dans la province d’Almeria. Les forces de l’ordre ont été alertées après plusieurs signalements de coups de feu provenant d’une habitation où le drame s’est déroulé.

Les autorités ont confirmé que les deux victimes décédées étaient les parents du suspect. Quatre autres personnes ont également été blessées lors de la fusillade et transportées à l’hôpital dans un état grave. Parmi elles figurent le fils du suspect, un autre mineur ainsi qu’un homme et une femme dont l’identité n’a pas été précisée.

Les circonstances exactes du drame restent encore floues et les enquêteurs cherchent désormais à établir le déroulement précis des événements ainsi que les motivations du suspect. Aucun élément officiel n’a pour l’instant été communiqué concernant un éventuel différend familial ou des troubles psychologiques.

Cette affaire a provoqué une vive émotion dans la région d’El Ejido, une commune agricole importante du sud de l’Espagne rarement confrontée à ce type de violence. Les autorités poursuivent leurs investigations afin de déterminer si d’autres personnes étaient présentes sur les lieux au moment des tirs.

Le suspect a été placé en garde à vue et devrait être présenté prochainement à la justice espagnole dans le cadre de l’enquête ouverte pour homicide et tentative d’homicide.