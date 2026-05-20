Donald Trump sera au G7 en France : commerce, IA et Chine au cœur des discussions

Le président américain Donald Trump participera bien au prochain sommet du G7 organisé en France au mois de juin, a confirmé mardi un responsable de la Maison Blanche. Cette annonce met fin aux interrogations sur la présence du dirigeant américain lors de cette réunion majeure des principales puissances économiques occidentales.

Selon des informations rapportées par Axios, Donald Trump entend profiter du sommet pour défendre plusieurs priorités stratégiques de son administration. Parmi les sujets qu’il souhaite mettre en avant figurent le lien entre l’aide américaine et les accords commerciaux, le développement des technologies d’intelligence artificielle américaines ainsi que la réduction de la dépendance occidentale envers la Chine pour les minéraux critiques.

La question des chaînes d’approvisionnement devrait occuper une place centrale lors des discussions. Washington cherche depuis plusieurs années à limiter l’influence chinoise sur certains secteurs stratégiques, notamment les terres rares et les ressources indispensables aux nouvelles technologies, aux batteries électriques et à l’industrie de défense.

L’administration Trump souhaite également promouvoir l’adoption internationale d’outils d’intelligence artificielle développés aux États-Unis. Cette stratégie s’inscrit dans la compétition technologique croissante entre Washington et Pékin, alors que les grandes puissances tentent de prendre l’avantage dans les technologies émergentes.

Le sommet du G7 réunira les dirigeants des principales démocraties industrialisées dans un contexte international marqué par les tensions commerciales, les rivalités géopolitiques et les inquiétudes liées à la croissance mondiale. La présence de Donald Trump pourrait donner lieu à des échanges particulièrement suivis sur les questions économiques et stratégiques.

Aucun détail supplémentaire n’a encore été communiqué sur le programme exact du président américain en France ni sur les rencontres bilatérales prévues en marge du sommet.