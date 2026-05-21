Xi Jinping pourrait se rendre en Corée du Nord dès la semaine prochaine, selon Yonhap

Le président chinois Xi Jinping pourrait effectuer une visite en Corée du Nord dès la semaine prochaine, a rapporté mercredi soir l’agence sud-coréenne Yonhap, citant un haut responsable gouvernemental.

Selon une autre source gouvernementale, une équipe des services de sécurité chinois ainsi que des responsables du protocole se sont récemment rendus à Pyongyang, laissant penser qu’une visite de Xi pourrait avoir lieu fin mai ou début juin.

Toujours selon Yonhap, Xi chercherait à jouer un rôle de médiateur entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, après la rencontre entre Trump et Xi la semaine dernière.

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères n’a pas immédiatement commenté ces informations.

La Chine demeure le principal allié économique et politique de la Corée du Nord. Les relations entre Pékin et Pyongyang se sont renforcées ces derniers mois après une période de refroidissement durant la pandémie de COVID-19.

Kim Jong-un s’était rendu à Pékin l’an dernier et avait participé, aux côtés de Xi Jinping et du président russe Vladimir Putin, à un important défilé militaire.

Donald Trump, qui avait rencontré Kim Jong-un à trois reprises durant son premier mandat afin de discuter du programme nucléaire nord-coréen, a récemment affirmé qu’il restait ouvert à une nouvelle rencontre avec le dirigeant nord-coréen, avec lequel il dit entretenir de bonnes relations.