La visite d’un responsable du Pentagone à Pékin compromise par un contrat d’armement destiné à Taïwan

La Chine bloque actuellement une visite prévue à Pékin du sous-secrétaire américain à la Défense chargé des politiques, Elbridge Colby, en raison des discussions autour d’un vaste programme d’armement américain de 14 milliards de dollars destiné à Taiwan, selon un rapport du Financial Times relayé par Reuters.

D’après le quotidien britannique, Colby avait évoqué avec des responsables chinois une visite cet été, mais Pékin aurait indiqué qu’aucun déplacement ne pourrait être approuvé tant que le président américain Donald Trump n’aurait pas tranché sur cette vente d’armes.

Reuters précise ne pas avoir pu vérifier indépendamment ces informations. Le Pentagone et le ministère chinois des Affaires étrangères n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Après sa visite à Pékin la semaine dernière, Donald Trump avait déclaré ne pas avoir encore pris de décision définitive concernant cette importante vente d’armes à Taïwan, alimentant les interrogations sur le soutien américain à l’île démocratiquement gouvernée.

Mercredi, Trump a également affirmé qu’il comptait s’entretenir avec le président taïwanais Lai Ching-te. Une telle conversation serait sans précédent entre un président américain en exercice et un dirigeant taïwanais depuis la rupture des relations diplomatiques officielles entre Washington et Taipei en 1979.

Une discussion directe entre les deux dirigeants risquerait de provoquer une vive réaction de Pékin, qui considère Taïwan comme une partie intégrante de son territoire.

Malgré ces tensions, des responsables américains rappellent que Trump a approuvé davantage de ventes d’armes à Taïwan que n’importe quel autre président américain. Le président américain a toutefois également vanté à plusieurs reprises sa relation avec le président chinois Xi Jinping, qu’il qualifie d’« incroyable ».

En vertu de la législation américaine, Washington est tenu de fournir à Taïwan les moyens d’assurer sa défense. Des élus démocrates comme républicains poussent ainsi l’administration Trump à poursuivre les livraisons d’armes à l’île.