Irlande du Nord : une réplique de mosquée incendiée provoque une vague d’indignation

Une réplique de mosquée installée au sommet d’un immense bûcher destiné à être incendié dans la ville de Moygashel, en Irlande du Nord, a suscité une vive condamnation des autorités britanniques et de nombreux responsables politiques. La police nord-irlandaise a annoncé jeudi l’arrestation d’un homme soupçonné d’avoir placé cette structure sur le feu de joie, qualifiant l’incident de particulièrement préoccupant.

Les bûchers sont traditionnellement allumés dans plusieurs localités d’Irlande du Nord, principalement dans les quartiers loyalistes protestants, à la veille des célébrations du 12 juillet. Ces commémorations marquent la victoire de Guillaume d’Orange sur le roi catholique Jacques II lors de la bataille de la Boyne en 1690, un événement historique toujours fortement symbolique dans la région.

La réplique de la mosquée avait été installée au sommet d’une imposante structure composée de palettes en bois. Des images diffusées sur place montraient également une effigie représentant un individu tenant un couteau ainsi que des banderoles portant les slogans « Sécurisons nos frontières » et « Mettons fin à la menace de l’islam radical ». Cette mise en scène intervient un mois après des violences anti-migrants survenues à Belfast, la capitale nord-irlandaise.

Le ministre britannique chargé de l’Irlande du Nord, Hilary Benn, a fermement condamné cet acte sur le réseau social X. Il l’a qualifié d’« odieux et lâche acte d’intimidation », estimant qu’il ne relevait en rien des traditions locales et ne représentait pas la grande majorité de la population nord-irlandaise. « Nous devons rester unis et rejeter catégoriquement une telle haine », a-t-il déclaré.

Cet épisode ravive les inquiétudes autour des tensions communautaires et de la montée des discours hostiles envers les migrants et les musulmans en Irlande du Nord. Les autorités poursuivent leur enquête afin d’établir les circonstances précises de l’installation de cette réplique de mosquée et de déterminer d’éventuelles responsabilités supplémentaires.