Ebola en RDC : des agents de santé manifestent pour réclamer le paiement de leurs salaires

Des travailleurs engagés dans la lutte contre Ebola dans le nord-est de la République démocratique du Congo ont organisé plusieurs manifestations jeudi pour réclamer le versement complet de leurs salaires. Les protestataires dénoncent des retards et des problèmes de paiement alors qu’ils participent à la réponse médicale face à une épidémie qui continue de faire des victimes.

Des dizaines de membres des équipes de lutte contre Ebola se sont rassemblés devant trois centres de traitement situés à Bunia, capitale de la province de l’Ituri, la région la plus touchée par l’épidémie. Les rassemblements ont eu lieu devant le Centre Médical Évangélique (CME), ainsi que devant les centres de traitement Elikya et Salama.

La police a dispersé l’une des manifestations organisée devant le CME. Les autorités n’ont pas indiqué dans l’immédiat si ces mouvements de protestation avaient entraîné des perturbations dans le fonctionnement des centres de traitement ou dans la prise en charge des patients.

Selon les dernières données communiquées mercredi par le gouvernement congolais, l’épidémie d’Ebola a infecté 1 759 personnes depuis son apparition il y a près de deux mois, provoquant 600 décès confirmés. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué cette semaine que la transmission de cette forme rare du virus se poursuivait. Cette souche présente un taux de mortalité estimé entre 30 % et 50 % et ne dispose actuellement ni de vaccin ni de traitement curatif.

Face à la colère des équipes de terrain, le ministre congolais de la Santé, Samuel Roger Kamba, a reconnu l’existence de difficultés dans la gestion du personnel mobilisé contre l’épidémie. Il a évoqué des problèmes liés au « pilier des ressources humaines de la réponse », notamment des erreurs et des retards dans la mise à jour des listes de personnes devant recevoir un paiement.

Les agents concernés ont également dénoncé leurs conditions de travail et un manque de reconnaissance de la part des autorités. Alors que l’épidémie continue de mobiliser d’importants moyens sanitaires, ces tensions mettent en lumière les difficultés rencontrées par les équipes chargées d’intervenir en première ligne.