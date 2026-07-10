Corée du Nord : Kim Jong Un ordonne un renforcement « quantitatif et qualitatif » des forces nucléaires

La Corée du Nord a annoncé de nouvelles mesures destinées à renforcer ses capacités nucléaires et à moderniser son armée, selon l’agence de presse officielle KCNA. Ces décisions ont été prises lors d’une réunion militaire présidée par le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, dans un contexte de tensions persistantes autour du programme militaire de Pyongyang.

Lors d’une réunion élargie de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs, organisée jeudi, les responsables nord-coréens ont adopté un plan visant à développer les forces nucléaires du pays « quantitativement et qualitativement ». Kim Jong Un a également appelé à une modernisation accrue des capacités militaires nord-coréennes.

Selon KCNA, le dirigeant nord-coréen a affirmé que la sécurité nationale et une « véritable paix » ne pouvaient être garanties qu’en disposant d’une armée suffisamment puissante pour faire face à toutes les menaces. Il a insisté sur la nécessité de renforcer les moyens militaires du pays afin de préserver sa capacité de dissuasion.

La réunion a notamment permis d’établir des plans pour renouveler les infrastructures techniques liées aux systèmes de combat, développer les forces nucléaires et moderniser les bases militaires. Les autorités nord-coréennes ont également évoqué une standardisation et une spécialisation accrues des installations militaires.

Les discussions ont aussi porté sur le renforcement du rôle du Bureau général de reconnaissance, le service de renseignement militaire nord-coréen. Pyongyang souhaite améliorer ses capacités de surveillance, de collecte d’informations et d’analyse stratégique.

KCNA a par ailleurs indiqué que la réunion avait abordé la construction de nouvelles bases navales modernes ainsi que la modernisation des capacités des chantiers navals du pays. Ces annonces s’inscrivent dans la volonté affichée par Kim Jong Un de développer l’ensemble des composantes des forces armées nord-coréennes.