Frappe israélienne dans le sud du Liban malgré un cessez-le-feu fragile, selon des médias libanais

L’armée israélienne a mené dimanche des frappes aériennes et des tirs d’artillerie dans le sud du Liban, en dépit d’un accord de cessez-le-feu en vigueur, selon des médias libanais. Ces attaques s’inscrivent dans un contexte de fortes tensions persistantes entre les deux pays malgré une médiation américaine.

L’agence de presse officielle libanaise NNA rapporte que des avions de combat israéliens ont bombardé la zone d’Al-Hariq, située entre les localités de Kfartebnit et Nabatieh al-Fawqa, dans le sud du pays. Aucun bilan immédiat de victimes ou de blessés n’a été communiqué à ce stade.

Selon la même source, des tirs d’artillerie ont également visé les abords de la ville de Qantara, tandis qu’un drone israélien aurait largué une grenade assourdissante sur la localité de Mansouri, dans le district de Tyr. D’autres explosions ont été signalées à Tayri, dans la région de Bint Jbeil.

Les autorités libanaises indiquent également que des drones israéliens ont survolé de manière intensive plusieurs villages situés autour de la ville côtière de Tyr, alimentant les inquiétudes d’une escalade militaire malgré les engagements diplomatiques récents.

Ces frappes interviennent alors qu’un accord-cadre a été signé le 26 juin entre Israël et le Liban sous médiation américaine, visant à mettre fin aux hostilités et à organiser le retrait des forces israéliennes du territoire libanais.

Depuis le 2 mars 2026, les opérations militaires israéliennes au Liban auraient fait au moins 4 303 morts et plus de 12 000 blessés, selon les autorités libanaises, et provoqué le déplacement de plus d’un million de personnes, dans une guerre qui continue de fragiliser la stabilité de la région.