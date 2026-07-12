France – Espagne: «Aucun joueur français dans cette équipe», les ignobles propos de l’ancien Premier ministre espagnol

À l’approche de la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et l’Espagne, prévue le 14 juillet, une vive polémique a éclaté en Espagne après la publication d’une tribune signée par Mariano Rajoy. L’ancien Premier ministre espagnol, à la tête du gouvernement entre 2011 et 2018, y s’en prend directement à l’équipe de France. Dans ce texte, il affirme que la sélection française ne compte « aucun joueur français dans ses rangs », une déclaration immédiatement dénoncée comme raciste par de nombreux observateurs et responsables politiques.

« Aucun joueur français » : une phrase qui provoque l’indignation

Mariano Rajoy remet en cause la composition de l’équipe de France en raison des origines de nombreux internationaux français. Sa formule laisse entendre que les joueurs ne seraient pas français malgré leur nationalité, leur naissance pour la plupart en France ou leur parcours au sein du football français. Ces propos reprennent un discours régulièrement utilisé par certains mouvements identitaires, consistant à contester la nationalité de joueurs français en raison de leurs origines familiales.

Une nouvelle polémique après les propos d’une sénatrice paraguayenne

Cette sortie de Mariano Rajoy a lieu quelques jours après une autre affaire ayant visé l’équipe de France. Après le huitième de finale remporté contre le Paraguay, la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla avait multiplié les insultes à l’encontre de Kylian Mbappé et tenu des propos racistes. Ses déclarations avaient entraîné de vives réactions en France comme au Paraguay, où le Sénat avait condamné ses déclarations. Les déclarations de l’ancien Premier ministre espagnol prolongent ainsi une série de polémiques autour de l’équipe de France depuis le début de cette Coupe du monde, plusieurs personnalités ayant remis en cause la nationalité ou l’identité des joueurs en raison de leurs origines.