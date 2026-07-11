Éric Ciotti demande à la FIFA une minute de silence avant France-Espagne en hommage aux victimes de l’attentat de Nice

À trois jours du dixième anniversaire de l’attentat de Nice, Éric Ciotti a demandé à la FIFA qu’une minute de silence soit observée avant la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre la France et l’Espagne, programmée le 14 juillet. Le député des Alpes-Maritimes et maire de Nice souhaite que cette rencontre internationale soit précédée d’un hommage aux 86 personnes tuées lors de l’attentat du 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais, ainsi qu’aux centaines de blessés. Cette date marque le dixième anniversaire de l’une des attaques terroristes les plus meurtrières commises sur le sol français.

Une requête adressée à l’instance mondiale du football

Dans sa demande, Éric Ciotti estime que la portée mondiale d’une demi-finale de Coupe du monde constitue un moment approprié pour honorer la mémoire des victimes devant des millions de téléspectateurs. La décision appartient désormais à la FIFA, seule compétente pour valider l’organisation d’un hommage officiel avant le coup d’envoi d’une rencontre de la Coupe du monde. L’instance internationale a déjà autorisé par le passé des minutes de silence avant certaines compétitions, en fonction des circonstances et des événements concernés.

Une journée de commémoration nationale

Le 14 juillet 2026 sera marqué par plusieurs cérémonies organisées à Nice pour le dixième anniversaire de l’attentat. Les commémorations rendront hommage aux 86 victimes, aux centaines de blessés ainsi qu’aux forces de sécurité, aux secours et aux nombreux intervenants mobilisés lors de l’attaque.

Le 14 juillet 2016, peu après le feu d’artifice de la fête nationale, un camion de 19 tonnes avait foncé dans la foule réunie sur la Promenade des Anglais. L’attentat avait également fait plus de 400 blessés avant que son auteur ne soit neutralisé par les forces de l’ordre.

Une réponse attendue avant le coup d’envoi

À ce stade, la FIFA n’a pas annoncé si elle accéderait à cette demande. Si elle donne son accord, les joueurs des équipes de France et d’Espagne, les officiels et les spectateurs observeraient une minute de silence juste avant le début de cette demi-finale, disputée le 14 juillet, date symbolique à la fois pour la fête nationale française et pour le souvenir des victimes de l’attentat de Nice.