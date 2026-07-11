Albanie : le vendeur de terrains du projet immobilier de Jared Kushner visé par une enquête pour fraude

L’homme d’affaires albanais Artur Shehu, qui a vendu des terrains destinés à un complexe touristique de luxe soutenu par une société liée à Jared Kushner, est soupçonné d’avoir falsifié des titres de propriété, selon des documents judiciaires consultés par Reuters.

Les procureurs albanais accusent Shehu d’avoir produit de faux actes de propriété concernant les terrains situés dans la zone protégée de Vjosa-Narta, près de Vlora, où doit être construit le projet immobilier. Dans le cadre de l’enquête, les fonds issus de la vente ont été gelés sur un compte notarié, empêchant leur versement au vendeur.

Outre les soupçons de falsification de documents fonciers, Artur Shehu fait également l’objet d’accusations de blanchiment d’argent et de trafic de drogue, selon le parquet albanais.

Le projet de complexe touristique est porté par une société liée à Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump. Il prévoit la construction d’un complexe hôtelier de luxe sur le littoral albanais, un projet qui suscite déjà des critiques en raison de son implantation dans une zone protégée sur le plan environnemental.

L’enquête est toujours en cours et les autorités albanaises n’ont, à ce stade, annoncé aucune mise en examen définitive concernant les personnes impliquées dans cette affaire.