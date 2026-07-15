Tour de France : Søren Wærenskjold remporte à Nevers l’étape la plus rapide de l’histoire, Pogacar reste en jaune

Søren Wærenskjold a remporté ce mercredi la 11e étape du Tour de France 2026, disputée sur 161,3 kilomètres entre Vichy et Nevers. Le coureur d’Uno-X Mobility s’est imposé au terme d’un sprint massif devant le Néerlandais Olav Kooij et le Belge Jasper Philipsen. Il décroche sa première victoire d’étape sur la Grande Boucle et offre à son équipe son premier succès depuis le départ donné à Barcelone. Le Norvégien a couvert le parcours en 3h10mn06s, soit une moyenne de 50,9 km/h. Cette 11e étape devient ainsi la plus rapide jamais disputée dans l’histoire du Tour de France. Le peloton a roulé à une allure très élevée dès les premiers kilomètres et n’a pratiquement jamais ralenti malgré les 1 400 mètres de dénivelé annoncés entre l’Allier et la Nièvre.

Alaphilippe dans l’échappée, les sprinteurs gardent le contrôle

Julian Alaphilippe, Mathis Le Berre, Nelson Oliveira et Anthon Charmig ont formé l’échappée principale de la journée. Le quatuor a obtenu une avance comprise autour d’une minute et 30s, sans parvenir à creuser davantage face aux formations des sprinteurs. Charmig a profité de sa présence à l’avant pour prendre les points distribués sur les deux côtes répertoriées du parcours. Alaphilippe a été le premier à céder, à près de 40 kilomètres de l’arrivée. Le Berre, Oliveira et Charmig ont poursuivi leur effort à trois, mais leur avantage a progressivement fondu sous l’impulsion des équipes Decathlon CMA CGM, Alpecin-Premier Tech, Soudal Quick-Step, NSN et XDS Astana. Les derniers échappés ont été repris à moins de 10 kilomètres de Nevers.

Le final, composé de plusieurs changements de direction avant une dernière ligne droite sans virage, a provoqué une lutte serrée pour le placement. Wærenskjold a réussi à conserver une position idéale avant de produire l’effort décisif. Kooij, déjà vainqueur à Pau, a pris la deuxième place, tandis que Philipsen a complété le podium.

Fretin quatrième, Turgis et Russo dans le top 10

Milan Fretin a terminé quatrième devant Huub Artz et Biniam Girmay. Anthony Turgis a pris la septième place et Clément Russo la huitième. Fernando Gaviria, victime d’un problème mécanique dans les 10 derniers kilomètres, a réussi à revenir pour se classer neuvième. Pascal Ackermann a complété le top 10. Tous ces coureurs ont été crédités du même temps que le vainqueur.

Tim Merlier, qui visait une troisième victoire après ses succès à Bordeaux et Bergerac, n’a pas réussi à se mêler à la lutte pour les premières places. Wærenskjold avait déjà terminé deuxième derrière le Belge lors de la septième étape. Cette fois, le puissant Norvégien n’a laissé personne le dépasser dans les derniers mètres.

Pogacar conserve 3mn36s d’avance sur Vingegaard

L’étape n’a provoqué aucun changement parmi les premiers du classement général. Tadej Pogacar a terminé dans le peloton et conserve le maillot jaune avec un temps cumulé de 39h25mn08s. Le Slovène garde 3mn36s d’avance sur Jonas Vingegaard et 4mn06s sur Remco Evenepoel. Juan Ayuso reste quatrième à 4mn22s. Paul Seixas, premier Français, occupe toujours la cinquième place à 4mn35s, avec neuf secondes d’avance sur Florian Lipowitz. Isaac Del Toro est septième à 5mn08s, devant Mattias Skjelmose à 5mn45s. Lenny Martinez conserve la neuvième place à 6mn34s du maillot jaune. Tom Pidcock ferme le top 10, désormais repoussé à 11mn49s. Les principaux favoris ont traversé cette journée à grande vitesse sans perdre de temps avant les prochaines étapes décisives.

Une nouvelle chance pour les sprinteurs jeudi

Le Tour repartira jeudi du circuit de Nevers Magny-Cours pour rejoindre Chalon-sur-Saône. Cette 12e étape longue de 179,1 kilomètres sera encore classée parmi les étapes de plaine, avec 1 800 mètres de dénivelé. Les sprinteurs battus à Nevers disposeront immédiatement d’une nouvelle occasion, tandis que Pogacar cherchera surtout à éviter les chutes et les cassures avant le retour de parcours plus difficiles.