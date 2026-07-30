Des centaines de migrants franchissent la frontière vers Ceuta depuis le Maroc

Des centaines de migrants ont récemment franchi la frontière vers Ceuta en provenance du Maroc, suscitant des inquiétudes concernant la saturation des centres d'accueil. Les chiffres des entrées varient, atteignant potentiellement jusqu'à 3 000 en une journée. Le ministre de l'Intérieur se rend sur place pour évaluer la situation critique.

Des centaines de migrants ont rejoint Ceuta depuis le Maroc au cours de la semaine écoulée, selon Juan Jesús Vivas, le président de ce territoire espagnol enclavé en Afrique du Nord. Des images diffusées jeudi montrent des personnes nageant avec des bouées et des dispositifs de flottaison, tandis que d’autres franchissaient une ouverture dans la clôture frontalière.

Les chiffres restent disputés. La presse espagnole a évoqué entre 2 000 et 3 000 entrées pour la seule journée de jeudi, un bilan que la Guardia Civil n’a pas confirmé. La chaîne publique RTVE parle, elle, de « centaines » de passages dans la journée, tout en précisant que plus de 1 500 migrants, majoritairement de jeunes Marocains, ont atteint Ceuta au cours des deux dernières semaines.

Juan Jesús Vivas a tiré la sonnette d’alarme sur la saturation des structures d’accueil : les centres pour mineurs non accompagnés fonctionneraient à plusieurs fois leur capacité initiale. Il a également signalé la découverte de 60 corps en mer ces derniers mois. Face à cette situation, le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, devrait se rendre sur place vendredi.

La situation rappelle mai 2021, lorsque quelque 8 000 personnes avaient traversé vers Ceuta en quelques jours, provoquant une grave crise diplomatique entre Madrid et Rabat. Ceuta et l’enclave voisine de Melilla constituent les seules frontières terrestres de l’Union européenne avec le continent africain, ce qui en fait depuis longtemps des points de passage privilégiés pour les candidats à l’exil vers l’Europe.

Ces dernières années, les autorités espagnoles ont renforcé la surveillance, consolidé les barrières et amélioré leur coopération bilatérale avec le Maroc, sans parvenir à enrayer totalement les tentatives de franchissement.