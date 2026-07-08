Gaza : au moins neuf Palestiniens, dont deux enfants, tués dans de nouvelles frappes israéliennes

Au moins neuf Palestiniens, dont deux enfants âgés de 6 et 10 ans, ont été tués mercredi dans plusieurs frappes aériennes et tirs de l’armée israélienne à travers la bande de Gaza, selon les autorités sanitaires locales. Ces nouvelles violences surviennent malgré le cessez-le-feu conclu sous médiation américaine en octobre 2025, régulièrement mis à mal par des incidents sur le terrain.

Selon les secours, une frappe israélienne a visé une zone située à proximité d’une école dans la ville de Gaza, faisant un mort et douze blessés. L’armée israélienne a indiqué avoir ciblé des combattants dans ce secteur, tout en affirmant ne pas avoir connaissance de victimes civiles à la suite de cette opération.

Une autre frappe a touché une tente abritant des personnes déplacées dans la région d’Al-Mawasi, près de Khan Younès, dans le sud de l’enclave. Au moins quatre personnes, dont un enfant de 10 ans, ont été tuées. Plus tard dans la journée, un garçon de six ans a également perdu la vie lors de tirs israéliens dans le quartier de Zeitoun, à Gaza-ville. Deux autres frappes menées dans la ville ont fait trois victimes supplémentaires, selon les services médicaux palestiniens.

L’armée israélienne affirme poursuivre des opérations visant des membres de groupes armés impliqués dans les attaques du 7 octobre 2023. De son côté, le Hamas accuse Israël de violer le cessez-le-feu en vigueur. Les deux camps se rejettent mutuellement la responsabilité des nombreuses violations signalées depuis l’entrée en vigueur de la trêve.

Selon les chiffres cités par Reuters, plus de 1 080 Palestiniens, dont un grand nombre de civils, ainsi que quatre soldats israéliens ont été tués depuis le début du cessez-le-feu. Le Hamas n’a pas communiqué le nombre de ses combattants figurant parmi les victimes, tandis que les efforts diplomatiques pour consolider la trêve restent confrontés à de nombreuses difficultés.