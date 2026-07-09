Emploi : les embauches repartent à la hausse au premier trimestre, portées par les CDD

Les embauches ont légèrement progressé en France au premier trimestre 2026, selon les données publiées par la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares). Entre janvier et mars, 6,58 millions de contrats de travail ont été signés dans le secteur privé, hors agriculture, intérim et particuliers employeurs, soit une hausse de 0,9 % par rapport au trimestre précédent.

Cette progression repose essentiellement sur les contrats à durée déterminée (CDD). Leur nombre a augmenté de 1,1 % pour atteindre 5,61 millions de signatures, tandis que les embauches en contrat à durée indéterminée (CDI) ont poursuivi leur recul. Elles diminuent de 0,7 % sur un trimestre, à 964 300 contrats, après une baisse déjà marquée de 2,2 % fin 2025.

Les CDI continuent de reculer

Dans le même temps, les fins de contrats ont également progressé. Au total, 6,57 millions de contrats ont pris fin au premier trimestre, soit une hausse de 0,8 %. Les ruptures de CDI augmentent de 0,4 %, tandis que les fins de CDD progressent de 0,8 %, traduisant un marché du travail toujours très dynamique mais marqué par une forte rotation de la main-d’œuvre.

La Dares souligne que les mouvements de personnel sont en net recul dans le secteur de l’information-communication et, dans une moindre mesure, dans la construction. À l’inverse, le tertiaire non marchand enregistre une forte progression des recrutements.

Selon le baromètre publié cette semaine par HelloWork, le nombre d’offres d’emploi diffusées au premier semestre 2026 a reculé de 9 % par rapport au second semestre 2025. Les offres de CDI ont chuté de 13 %, tandis que les postes de techniciens et d’ingénieurs industriels enregistrent une baisse de 17 %. En parallèle, la concurrence entre candidats s’intensifie, avec une hausse de 18 % du nombre de candidatures par offre d’emploi sur un an.